-OBAMA: SONUÇLAR HALKIN HAYAL KIRIKLIĞINI GÖSTERİYOR WASHINGTON (A.A) - 03.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, dün düzenlenen ara seçimlerin, Amerikalıların ekonomik toparlanmanın hızına dair duydukları hayal kırıklığını gösterdiğini söyledi. Obama, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukları çözebilmek için şimdi ortak zemin yaratmaları gerektiğini belirtti. Demokratların seçimlerde uğradığı yenilgiyi Amerikan ekonomisinin içinde bulunduğu duruma bağlayan Obama, politikalarının istihdamın artırılması konusunda yeterli verimi ortaya koyamadığını itiraf etti. Obama, yönetiminin ekonomiyi istikrarlı hale getirdiğini ve özel sektör işe alımlarını da desteklediğini vurgulayarak, "Ancak Amerikan halkı henüz bu ilerlemeyi hissetmedi ve dün bize bu mesajı verdi. Bu durum, Demokratların dünkü seçimlerde yenilgisine neden oldu" dedi. -"SORUMLULUĞU ALIYORUM"- "Yapmamız gerektiği kadar ilerleme sağlayamamış olduğumuz gerçeğinin sorumluluğunu almam gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullanan Obama, "Başkan olarak, istihdam artışını daha hızlı bir şekilde yeniden tesis edememenin sorumluluğunu alıyorum. Eğer şu anda işsizlik oranları yüzde 9,6 yerine yüzde 5 olsaydı, o zaman halkın politikalara karşı güveni de daha fazla olurdu" diye konuştu. Obama, birlikte nasıl ilerleme sağlayabilecekleri hususu üzerinde kafa yormak için her iki partinin üyeleriyle biraraya gelmeye çok istekli olduğunu, iki parti arasında bazı kilit konulardaki görüş farklılıklarından dolayı bunun kolay olmayacağını belirterek, "Aramızdaki bütün farklılıkları giderebileceğimizi ya da bütün anlaşmazlıklarımızı çözebileceğimizi iddia etmiyorum" dedi. Başkan Obama, "Seçimler benim açımdan daha iyi iş çıkarmam gerektiğini ortaya koydu" ifadesini kullandı. -"DEMOKRAT YA DA CUMHURİYETÇİDEN OLSUN, TÜM FİKİRLERE AÇIĞIM"- Ülkedeki ekonomik büyümenin ve istihdamın artırılması için "masadaki tüm fikirleri" değerlendirdiğini ve "Demokrat ve Cumhuriyetçiden olsun" hiçbir teklifi reddetmeyeceğini ifade eden Obama, ancak seçimlerden, Amerikan halkının gelecek iki yılı, başkanlığının ilk iki yılında hayata geçirdikleri sağlık reformu ve diğer önemli yasaları bozmaya çalışarak geçirmek istediği şeklinde bir sonuç çıkarılmasının yanlış olacağını söyledi. Obama, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki güçlerini artırdığı seçimlerin ardından, Washington'da uzlaşının inşa edilmesi için daha sıkı çalışmak zorunda olduğunu belirtti. Bunun kolay bir iş olmadığını yineleyen Obama, Amerikan halkının politikacıların kavga etmesini istemediğinin altını çizdi. Başkan Obama, "hiçbir partinin, izlenmesi gereken yola dair dikte edici bir tavır içinde olamayacağını" vurgulayarak, Cumhuriyetçilerin, ekonomi politikalarında daha muhafazakar bir değişime gidilmesi yolundaki taleplerine boyun eğmeyeceğinin işaretini verdi. -"SAĞLIK REFORMU YASASI İPTAL EDİLMEYECEK"- Sağlık sisteminin geliştirilmesi konusunda Cumhuriyetçilerin fikirlerini dinleyeceğini, ancak bu yılın Mart ayında imzaladığı Sağlık Reformu Yasasını iptal etmeyeceğini bildiren Obama, "Eğer Cumhuriyetçilerin kafasında, sağlık sistemimizin nasıl geliştirilebileceğine dair fikirler varsa daha hızlı, daha etkili reformu ortaya koyacak değişik önerilerine sahiplerse bu fikirlerin üzerinde düşünmek isterim" diye konuştu. Obama, Amerikalıların harcamalar ve bütçe açıkları konusunda kaygılı olduğunu, ancak bütçe açığını düşürmeye çalışırken, eğitim ya da araştırmaya dönük fonların kısılmaması gerektiğini belirtti. Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde büyük başarı sağlamasının, İklim Değişikliği Tasarısını Kongre'den geçirebilmek için yeterli oya sahip olamayabileceği anlamına geldiğini ifade eden Obama, bir önceki Başkan George Bush döneminde kabul edilen vergi kesintilerinin uzatılması konusunda, gelecek haftalarda Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerle görüşme yapacağını bildirdi. -"DEMOKRATLARIN KOLTUKLARINI KAYBETTİĞİNİ GÖRMEK KÖTÜ BİR HİS"- Obama, bir soru üzerine, Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki koltuklarını kaybettiğini görmenin "kötü bir his" olduğunu ve bu durumun, neleri farklı ya da daha iyi yapabileceğini sorgulamasına yol açtığını kaydetti. Bir başka soru üzerine, Cumhuriyetçilerin, yönetiminin ekonomik politikalarını reddetmek istiyorsa, ekonominin nasıl güçlendirileceği konusunda onların fikirlerini dinlemek arzusunda olduğunu söyleyen Obama, "Sadece vergi kesintilerinin, ihtiyacımız olan türden bir büyümenin reçetesi olacağını düşünmüyorum" dedi.