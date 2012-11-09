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Dünya

Obama'nın ziyaret programı belli oldu

Başkan Obama, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de ise Doğu Asya zirvesine katılacak ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği liderleriyle görüşecek

09 Kasım 2012 01:04

 

ABD Başkanı Barack Obama, 17-20 Kasım tarihleri arasında Tayland, Myanmar ve Kamboçya'yı ziyaret edecek.
 
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Obama, Tayland'ın başkenti Bangkok'u ziyaretinde, ABD ile Tayland arasındaki diplomatik ilişkilerin 180'inci yılını kutlama ve aralarındaki güçlü ittifakı yeniden teyit etme bağlamında Başbakanı Yingluck Shinawatra ile görüşecek.
 
Obama, Myanmar'ın başkenti Yangon'da da Myanmar Devlet Başkanı Thein Sein ve muhalif lider Aung San Suu Çii ile görüşmelerde bulunacak ve Myanmar'ın devam etmekte olan demokratik değişimini teşvik etmek için sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.
 
Başkan Obama, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de ise Doğu Asya zirvesine katılacak ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği liderleriyle görüşecek.
 
Obama'nın, bölgedeki temaslarında, artan ticaret ve ortaklıklar yoluyla ekonomik refah ve istihdam yaratımı, enerji ve güvenlik işbirliği, insan hakları, ortak değerler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere geniş yelpazedeki bir dizi konuyu ele alacağı belirtildi.
 

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