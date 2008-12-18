Obama'nın yemini seferberlik gibi olacak

İç savunmadan sorumlu, ABD Kuzey Komutanlığı Başkanı General Gene Renuart, savunma muhabirlerine yaptığı açıklamada, Obama'nın başkanlığı devralma töreni sırasında yaklaşık 7 bin 500 muvazzaf askerle yaklaşık 4 bin Ulusal Muhafız birliğinden askerin görev yapacağını kaydetti.Renuart, bu sayıda askerin, belirgin bir tehdit görüldüğü için değil ancak böylesine önemli tarihi bir etkinlikte herhangi bir aksiliğe karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini için görev yapacağını söyledi.Bu arada, başkan ve diğer yetkililer için korum sağlayan gizli servisin törenin güvenliğinden sorumlu olacağı, 20 Ocak'ta ayrıca yaklaşık 8 bin polisin görev yapacağı bildiriliyor.Bu arada, yeni Başkan Obama'nın göreve başlayacağı 20 Ocak günü düzenlenen programın ayrıntıları yavaş yavaş basına sızıyor.Soul müziğin kraliçesi Aretha Franklin, dünyaca ünlü viyolonselci Yo-Yo Ma ya da şair Elizabeth Alexander'ın Obama'nın başkanlığı devralacağı günkü programa davetli olduğu belirtildi.Resmi davetlerden sorumlu komisyonun başındaki California Valisi Demokrat Dianne Feinstein, yazılı bir açıklama yaparak, "kendi alanlarında dünyanın en iyileri" arasında yer alan bu sanatçıların "tarihi boyuta sahip" devir teslim töreninde yer alacağını kaydetti.Feinstein, törenin ABD Donanma Bandosu tarafından çalışan bir askeri marşla açılışının yapılacağını, ardından San Francisco Çocuk Korolarının şarkılarıyla devam edileceğini, kendisinin yapacağı "hoşgeldin" konuşmasından sonra Evanjelik rahip Rick Warren'ın dua edeceğini ve 66 yaşındaki Aretha Franklin'in sahne alacağını belirtti.Daha sonra başkan yardımcısı Joe Biden'in yemin etmesiyle sürecek olan törende, Yo-Yo Ma, kemancı İzhah Perlman, piyanist Gabriela Montero ve klarnetçi Anthony McGill'den oluşan grup sahne alacağını ve ardından Obama yemin edeceğini belirten Feinstein, Harlem doğumlu şair Elizabeth Alexander'ın bir şiir dinletisi sunacağı törenin, milli marşın çalınmasıyla son bulacağını kaydetti.Yazılı açıklamada, törene katılacak davetlilerin Obama ve Biden'in onayıyla belirlendiği de kaydedildi, ancak etkinliklerin saatleri hakkında bilgi verilmedi.