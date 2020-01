Obama’nın yayıncısı, Ahmet Altan'ın romanının dünya haklarını satın aldı

Özel haber

Ahmet Altan’ın "Son Oyun" romanının dünya haklarını Britanya’nın önde gelen yayınevlerinden Canongate satın aldı.

Nisan başında Everest Yayınları’ndan çıkan ve ilk iki saat içinde yüz bin satış rakamını aşarak rekor kıran "Son Oyun"un İngilizce çevirisi "Endgame" adıyla ve Canongate etiketiyle yayımlanacak.

Türkçe ve Yunanca dışında bütün dillerde

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 52 yayınevi, yayımlanmasından sonraki on gün içinde "Son Oyun"un okuma kopyalarını istemişti.

Ahmet Altan ayrı ayrı yayınevleriyle anlaşmak yerine, edebiyata ve özel olarak da "Son Oyun"a yaklaşımını kendi anlayışına yakın bulduğu Canongate’in uluslararası düzeydeki teklifini kabul etti.

Bundan böyle, "Son Oyun"un Türkçe ve Yunanca dışında bütün dünya dillerinde yayımlanmasında, Britanya merkezli yayınevi “temsilci” rolü oynayacak.

Romanın Türkiye’deki yayın hakları Everest’e, Yunanistan’daki yayın hakları ise kitabın yayımlanmasından hemen sonra teklif verip Ahmet Altan’la anlaşmaya varan Psichogios yayınevine ait olacak.

'Geleceğin eleştirmenleri tarihteki yerini görecek'

Canongate’in Yayın Direktörü Francis Bickmore, Son Oyun’a neden talip olduklarını şöyle açıklıyor:

“Bu roman, bana kitapları sevdiren özelliklerin birçoğuna sahip görünüyor: Gizem, karanlıktaki anlamın peşine düşme isteği, zekâ, karizma ve elbette cinsellik.”

Canongate’in alımlar konusunda karar verici konumdaki yedi yöneticisinin de, Ahmet Altan’ın kitabını yayımlayacak olmaktan heyecan duyduğunu belirten Bickmore, bu heyecanın gerekçesini ise, “Altan, önünde muhteşem bir gelecek uzanan ve dönüp bizim dönemimize bakacak olan geleceğin eleştirmenlerinin göreceği gibi tarihte sağlam bir yere sahip olacak bir yazar” diye anlattı.

Son Oyun, Ahmet Altan’ın dokuzuncu romanı. Ahmet Altan’ın önceki romanları Fransızca, Almanca, İtalyanca, Korece, Farsça, Danca, Norveççe, Yunanca, Bulgarca ve Macarca dillerinde, toplam 10 ülkede yayımlandı. Ancak Altan, İngilizce okurların karşısına ilk kez "Son Oyun"la çıkacak.

'Muhteşem kitaplar basan bağımsız yayınevi'

2003 ve 2009’da Britanya Kitap Endüstrisi Ödülleri kapsamında “Yılın Yayınevi” seçilen Canongate, 2002’de "Life of Pi" (Pi’nin Yaşamı) romanını yayımlamış ve daha ilk yılında bir milyondan fazla satan kitap sayesinde dünya çapında ünlenmişti. Yazarı Yann Martel’e Man-Booker Ödülü’nü kazandıran bu uluslararası best-seller, 2013’te yönetmen Ang Lee’ye Oscar ödülü getiren bir filme de uyarlandı.

Canongate ayrıca, ABD Başkanı Barack Obama’nın "Dreams From My Father" (Babamdan Hayaller) ve "The Audacity of Hope" (Umudun Cesareti) gibi bütün dünyada çok satan kitaplarının Britanya’daki yayın haklarını elinde tutuyor.

Britanya ve İrlanda’da her yıl bir gecede bir milyon kitabın dağıtıldığı Dünya Kitap Gecesi’nin de yaratıcısı ve başkanı olan 44 yaşındaki Jamie Byng’in yönettiği Canongate, kendini “Dünyanın her yerinden muhteşem kitaplar yayımlayan bağımsız bir yayınevi” olarak tanımlıyor.

Yayınevinin portföyünde Jeanette Winterson, David Grossman, Margaret Atwood, Karen Armstrong, A.S. Byatt, Antonio Tabucchi, Will Self, Bono gibi yazarların kitapları da var.

Ahmet Altan kimdir?

Gazeteci - yazar Çetin Altan’ın iki oğlundan biri olan Ahmet Altan, 1950’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Profesörü ve köşe yazarı olan Mehmet Altan'ın ağabeyi olan Ahmet Altan, Robert Kolej’de başladığı eğitimini Ankara Koleji’nde sürdürdü.

Üniversiteye Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) başlayan Altan, bazı nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldığı ODTÜ’den sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

Altan’ın Nokta dergisinde başladığı köşe yazarlığı serüveni Hürriyet ve Güneş gazeteleri için yazdığı günlük yazılarla devam etti. Altan, Hürriyet, Güneş, Milliyet ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. Milliyet'te çalıştığı dönemde, gazetede Kürtlerin çoğunluğu oluşturduğu kurgusal bir "Kürdiye" ülkesinden bahseden “Atakürt” başlıklı yazısı nedeniyle işten çıkarıldı.

2007 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa zamanda Türkiye’nin gündem belirleyen gazetelerinden biri olan Taraf’ın Alev Er ile birlikte genel yayın yönetmenliğini üstlenen Altan, Er'in gazeteden ayrılmasıyla genel yayın yönetmenliği görevini tek başına yürütmeye devam etti. Kum Saati adlı köşesinde dikkat çeken yazılar yazan Altan, Eylül 2008'de Ermeni Kırımı’nın kurbanlarına adadığı bir köşe yazısı nedeniyle Türklüğe hakaretle suçlandı. Yayın yönetmenliğini üstlendiği Taraf gazetesi, 2009 yılında Leipzig Bankası Medya Vakfı tarafından verilen dünyanın prestijli basın ödüllerinden biri olan “Özgürlük ve Medyanın Geleceği" Ödülü'ne layık görüldü.Ayrıca, Ahmet Altan 2011 yılında üçüncüsü düzenlenen ve Uluslararası Hrant Dink Vakfı tarafından “özgür ve adil bir dünya için çalışan, ilham ve umut ışığı kişilere” layık görülen "Hrant Dink Barış Ödülü"nün de sahibidir.

Ahmet Altan, Aralık 2012'de, Taraf Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ile birlikte Taraf gazetesindeki görevinden istifa etti. Altan’ın son romanı Son Oyun, istifasından yaklaşık dört ay sonra Everest Yayınları tarafından yayımladı.

Ahmet Altan’ın romanları:

• Dört Mevsim Sonbahar (1982)

• Sudaki İz (1985)

• Yanlızlığın Özel Tarihi (1991)

• Tehlikeli Masallar (1996)

• Kılıç Yarası Gibi (1998)

• İsyan Günlerinde Aşk (2001)

• Aldatmak (2002)

• En Uzun Gece (2005)

• Son Oyun (2013)