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Politika

Obama'nın temsilcisi Ankara'da

ABD Başkanı Obama'nın Ortadoğu özel temsilcisi Mitchell, Cumhurbaşkanı Gül ve Dışişleri Bakanı Babacan ile görüştü.

26 Şubat 2009 02:00

ABD Başkanı Obama'nın Ortadoğu özel temsilcisi Mitchell, 1 Şubat'taki ertelemenin ardından Ankara'ya geldi. Mitchell, Cumhurbaşkanı Gül ve Dışişleri Bakanı Babacan ile görüştü.

ABD'nin yeni başkanı Barack Obama'nın Ortadoğu özel temsilcisi George Mitchell, Şubat ayı başındaki Ortadoğu turunda Türkiye'ye uğramadan bölgeden ayrılmıştı. Mitchell, bugün Ankara'ya beklenen ziyaretini gerçekleştirdi.

Mitchell, başkentte ilk olarak Dışişleri Ali Babacan'la buluştu. Dışişleri Bakanlığı'ndaki basına kapalı görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

George Mitchell'in ikinci durağı Çankaya Köşkü'ydü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaklaşık 1 saat görüşen Obama'nın temsilcisi, Ortadoğu'da Türkiye'nin görüşlerine ve desteğine ihtiyaç duyduklarını aktardı. 

Cumhurbaşkanı Gül de Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesiyle dünyada bir umut ortamının oluştuğunu ifade ederek, olumlu atmosferin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Gül, bu çerçevede Türkiye'nin üzerine düşen çabayı göstermeye hazır olduğunu belirtti.

Mitchell'in bugün Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. 

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