Obama'nın son 'Birliğin Durumu' konuşması



Obama, bazı bölümleri medyada önceden yayınlanan konuşmasında dünya çapındaki "olağanüstü değişimin“ olumlu yanları konusunda vatandaşlarını ikna etmeye çalıştı.

Amerika'nın halihazırda büyük değişimler yaşadığına da işaret eden Obama şöyle konuştu: "Başkanlık seçimi kampanyalarında Cumhuriyetçilerden bazıları bizi geleceğimiz konusunda endişendirmeye çalışıyor, ancak ABD bu korkuları her zaman yenmesini bilmiş, değişimleri kabul etmiş ve nihayetinde her zamandan daha güçlü olarak kendini göstermiştir.“

AFP/ÇA/NH