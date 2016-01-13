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Dünya
Deutsche Welle

Obama'nın son 'Birliğin Durumu' konuşması

ABD Başkanı Barack Obama yaptığı son 'Birliğin Durumu' konuşmasında, ülkenin geleceği konusunda vatandaşlarına cesaret verdi.

13 Ocak 2016 10:40


Obama, bazı bölümleri medyada önceden yayınlanan konuşmasında dünya çapındaki "olağanüstü değişimin“ olumlu yanları konusunda vatandaşlarını ikna etmeye çalıştı.

Amerika'nın halihazırda büyük değişimler yaşadığına da işaret eden Obama şöyle konuştu: "Başkanlık seçimi kampanyalarında Cumhuriyetçilerden bazıları bizi geleceğimiz konusunda endişendirmeye çalışıyor, ancak ABD bu korkuları her zaman yenmesini bilmiş, değişimleri kabul etmiş ve nihayetinde her zamandan daha güçlü olarak kendini göstermiştir.“

AFP/ÇA/NH

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD Başkanı Barack ObamaDurumuObamaCumhuriyetçilerdenABDAFP/ÇA/NH

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