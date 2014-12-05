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Dünya

Obama'nın Savunma Bakanı adayı Ashton Carter

ABD'de Chuck Hagel'dan boşalan Savunma Bakanlığı için Başkan Barack Obama, Ashton Carter'ı aday gösterdi

05 Aralık 2014 19:55

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, ABD Savunma Bakanlığı'na 2011-2013 yıllarında bakan yardımcılığı görevini yürüten Ashton Carter'ı aday gösterdiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, geçen hafta istifasını açıklamış, bu kararı da Obama ve kendisinin birlikte aldığını belirtmişti. Hagel, yeni bakanın Senato'da onaylanmasına kadar ise görevine devam edeceğini belirtmişti. 

Carter’ı yıllardır tanıdığını, dostluğuna, sıkı çalışmasına ve liderliğine inandığını belirten Obama, Carter’ın bakanlığı içerden ve dışarıdan bildiğini, uluslararası alanda tanındığını ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi bakanlarla birlikte çalıştığını kaydetti. 

Obama, Carter ile yıllardır çalıştığına işaret ederek onun yargılarına ve tavsiyelerine güvendiğini bildirdi.  

Törende, Obama'nın yanında Carter ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da bulundu.  

Obama ile bakanlığın önündeki zorluk ve avantajları konuştuklarını ifade eden Carter, bakanlığı teyit edilirse kendisine en samimi tavsiyelerini vereceğini dile getirdi.  

Savunma Bakanlığı'nda 2011-2013 yıllarında bakan yardımcılığı görevini yürüten Carter, hem Hagel hem de selefi Leon Panetta ile çalıştı. Carter, daha önce de hem Obama hem de eski Başkan Bill Clinton dönemlerinde Pentagon içerisinde çeşitli görevler üstlendi, geçmişte akademi dünyası ve özel sektörde de görevler aldı. 

ABD'nin sıkı bütçe kesintilerine gittiği bir dönemde herkesin gözünün üzerinde olduğu Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin idaresine katkı sağlayan Carter'ın bakanlığın işleyişine dair derin deneyimi bulunuyor. Carter, Panetta emekli olduğunda da yerine geçebilecek isimler arasında düşünülüyordu ancak Obama'nın Hagel'ı tercih etmesinin ardından bakanlıktaki görevini bırakmıştı.

Carter'ın bakanlık görevine resmen başlayabilmesi için adaylığının Senato tarafından onaylanması gerekiyor. 

 

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