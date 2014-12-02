Obama'nın kızlarının etek boyunu eleştiren sözcü istifa etti

ABD Başkanı Barack Obama'nın kızlarının kıyafetini sosyal medya üzerinden eleştiren Elizabeth Lauten istifa etti.
Obama'nın kızları Sasha ve Malia'nın Şükran Günü’nde giydikleri kıyafetleri eleştiren Kongre Üyesi Stephen Fincher'ın sözcüsü Elizabeth Lauten görevinden istifa etti.
Cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, Lauten, Obama'nın kızlarının etek boyunu eleştirmiş ve kızları klas olmamakla itham etmişti.
Lauten, Sasha ve Malia için, "Size saygı duyulmasını sağlayacak kıyafetler giyin" çağrısında bulunmuştu.