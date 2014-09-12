Obama'nın 'İslam Devleti' stratejisi



Amerikan Hava Kuvvetleri, İslam Devleti örgütü ile mücadelesinde bugüne dek bu örgütün Irak’taki hedeflerini bombaladı. Başkan Obama geçen çarşamba günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında bundan böyle Suriye’deki hedeflerin de vurulacağını açıkladı. Ayrıca Suriye’de İslam Devleti örgütü ve Esad rejimine karşı mücadele eden grupların da silahlandırılacağını ve eğitileceğini bildirdi Başkan Obama.

Siyasi uzmanlar, Obama’nın ortaya koyduğu stratejinin Suriye’de üç buçuk yıldır devam eden iç savaşı bitirmeye yönelik olmadığını, sadece terörle mücadele amacı taşıdığını ifade ediyorlar. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşundan Julien Barnes-Dacey, Obama’nın Suriye iç savaşına fazla bulaşmadan, İslam Devleti örgütünün etkisini azaltmayı hedeflediğini dile getiriyor. Deutsche Welle ile söyleşisinde ABD'nin Özgür Suriye Ordusu gibi unsurları desteklemesini değerlendiren Barnes-Dacey, bu desteğin İslam Devleti örgütüne karşı verilen silahlı mücadelede bir nebze yararlı olacağını ancak gerek bu örgüte, gerek ise Esad rejimine karşı bir zafer kazanmanın bu şekilde mümkün olmadığını belirtti.

Amerika'nın 'İD' ile mücadelesi Esad rejimine mi yarayacak?

Uluslararası toplumda, Suriye ve Beşar Esad rejimine karşı yaptırımlar konusunda bugüne dek, özellikle Rusya’nın karşı çıkması nedeni ile sürekli anlaşmazlıklar yaşandığını ifade eden Barnes-Dacey, İslam Devleti örgütü ile mücadelede ise böyle bir sıkıntı olmayacağını ifade etti. İslam Devleti örgütü kaynaklı tehlike konusunda, ülkeler arasında geniş bir mutabakatın varlığına dikkat çeken Barnes-Dacey, ancak Beşar Esad’ın ve Suriye’nin geleceği gündeme geldiğinde işlerin yine zorlaşacağını öne sürdü.

ABD Başkanı Obama, İslam Devleti örgütü ile mücadelede, meşruluğunu kaybetmiş olduğunu ve bunu bir daha asla kazanamayacağını belirttiği Esad rejimine güvenemeyeceklerini dile getirmişti. İsveçli Suriye Uzmanı Aron Lund’a göre Obama, İslam Devleti örgütü ile mücadeleden Esad’ın kârlı çıkmasını istemiyor. Ancak Amerikan hava saldırıları ile zayıflayacak olan İslam Devleti örgütünün Suriye Ordusu üzerindeki baskısının da azalacağı aşikar. Lund ayrıca, Beşar Esad’ın kendisini bu sayede terörizmle mücadele eden Batı değerlerinin koruyucusu olarak gösterebileceğini belirtiyor. Aron Lund ABD'nin bu strateji ile başarılı olup olamayacağı ile ilgili soru üzerine bunun bir maddi kaynak ve yetenek sorunu olduğunu dile getirdi. ABD'nin tavrının, Suriye’deki soruna tepki verme, etkileme ve onu çözmekten çok idare etme konusunda yeni bir adım olduğunu savunan Lund, Amerika’nın ekonomik, siyasi ve askeri açıdan bunu göğüsleyebileceğini düşünmediğini ifade etti.

Suriye'de Esad rejimine karşı savaşan muhalif grupların çatı örgütü olan Suriye Ulusal Konseyi, Barack Obama'nın açıklamalarından memnun. Amerikan hava saldırılarının İslam Devleti örgütünü zayıflatması Suriye Ulusal Konseyi'ne mi yarayacak yoksa Beşar Esad mı bu kargaşadan avantajlı çıkacak, bunu bekleyip görmek gerekiyor.