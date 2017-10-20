Obama'nın ilk kız arkadaşına gönderdiği mektuplar yayınlandı

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, ilk kız arkadaşına yazdığı mektuplar yayınlandı. Obama, kur yapma stratejisinin bir parçası olarak, genç kadına 'kitap incelemesi' yollamış.

1980'lerde yazılan 30 sayfalık mektuplar, Emory Üniversitesi tarafından Atlanta'da sergileniyor.

Obama'nın üniversitedeki kız arkadaşı Alexandra McNear'a gönderdiği tam 9 mektup, Emory Üniversitesi'nde 2014'ten beri arşivlenmiş olsa da, kamuoyuyla yeni paylaşıldı.

Mektuplarını Columbia'ya taşınmadan önce, Kaliforniya'dan yazan Obama'nın "lirik ve şiirsel" bir dil kullandığı söyleniyor.

Obama, 1983'te McNear'a şöyle yazmış: "Hislerim hakkında kafam karışık da olsa, sık sık seni düşünüyorum. Görünen o ki hep sahip olamayacaklarımızı isteyeceğiz, bu bizi bağlayan ve ayrı tutan şey."

Obama, McNear'a brlikteliklerinden önce Rachel M. Brownstein'ın "Bir Kahraman Olmak" kitabının New York Times'daki incelemesini de göndermiş. Emory Üniversitesi profesörü Andra Gillispie Obama'nın bu hamlesi hakkında "Bu onun kur yapma stratejisinin bir parçasıydı. Kim arkadaşına kitap incelemesi yollar ki" diyor.