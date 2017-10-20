T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Obama'nın ilk kız arkadaşına gönderdiği mektuplar yayınlandı

"Görünen o ki hep sahip olamayacaklarımızı isteyeceğiz, bu bizi bağlayan ve ayrı tutan şey"

20 Ekim 2017 00:10

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, ilk kız arkadaşına yazdığı mektuplar yayınlandı. Obama, kur yapma stratejisinin bir parçası olarak, genç kadına 'kitap incelemesi' yollamış.

1980'lerde yazılan 30 sayfalık mektuplar, Emory Üniversitesi tarafından Atlanta'da sergileniyor.

Obama'nın üniversitedeki kız arkadaşı Alexandra McNear'a gönderdiği tam 9 mektup, Emory Üniversitesi'nde 2014'ten beri arşivlenmiş olsa da, kamuoyuyla yeni paylaşıldı.

Mektuplarını Columbia'ya taşınmadan önce, Kaliforniya'dan yazan Obama'nın "lirik ve şiirsel" bir dil kullandığı söyleniyor.

Obama, 1983'te McNear'a şöyle yazmış: "Hislerim hakkında kafam karışık da olsa, sık sık seni düşünüyorum. Görünen o ki hep sahip olamayacaklarımızı isteyeceğiz, bu bizi bağlayan ve ayrı tutan şey."

Obama, McNear'a brlikteliklerinden önce Rachel M. Brownstein'ın "Bir Kahraman Olmak" kitabının New York Times'daki incelemesini de göndermiş. Emory Üniversitesi profesörü Andra Gillispie Obama'nın bu hamlesi hakkında "Bu onun kur yapma stratejisinin bir parçasıydı. Kim arkadaşına kitap incelemesi yollar ki" diyor.

 

 

ETİKETLER

obamamektupüniversitekız arkadaşkitap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24