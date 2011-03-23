Obama'nın gizli çadırı

T24- Beyaz Saray'ın nadiren yayımladığı türden bir fotoğraf, ABD Başkanı Barack Obama'yı Libya'daki olayları takip edebilmesi için Brezilya'da kurulan özel çadırında, telefon görüşmeleri yaparken gösteriyor.













Çadır, SCIF adı verilen ve dünya liderlerinin, büroları dışında ve herhangi bir yere gezi düzenledikleri sırada, çok gizli bilgileri tartışabilmeleri için tasarlanmış, özel ve güvenli bir alan.

Uzmanlar, bu çadırların dünyada herhangi bir görüşme için en güvenli yerlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.

Çadırlar, telefonların gizlice dinlenmesine karşı özel korumalı ve bilgisayar korsanlığını önleyecek şekilde tasarlanıyor.

Kimi zaman bir binanın içinde kalıcı bir bölme olarak da kurulabiliyor.

Libya'da haftasonunda olaylar patlak verdiğinde, Başkan Obama da Brezilya'da önceden planlanmış bir ziyaretteydi.

Fotoğrafa dikkatlice bakılınca gelişmeleri takip edebilmesi için Obama'nın kaldığı otele kurulan mavi çadırın altında otelin çiçekli halısı göze çarpıyor.

Obama'nın bu çadırdan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon ve Savunma Bakanı Robert Gates'le telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.



Biyometrik veriler ve özel şifreler



George W Bush döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak çalışan Mark Pfeifle, böyle güvenli bir çadırın kurulmasının ayrıntılı bir planlama gerektirdiğini, kalınacak otelin görevlilerce önceden ziyaret edildiğini belirtti.

Örneğin çadırın pencereler ve insanların yoğun olduğu yerler göz önüne alınarak yerleştirilmesi gerekiyor.

Kimi zaman kendi hava tedariğini sağlayan, tamamen penceresiz alanlar dahi oluşturulabiliyor.

Bu sayede dizüstü bilgisayar, radyo ya da cep telefonlarından herhangi bir salım da önleniyor.

Bu özel odalara sadece yetkisi olan kişilerin girmesine izin veriliyor, girişte biyometrik veriler, özel şifreler kullanılabiliyor.

Oda ya da çadırların çevresi de muhafızlarca korunuyor.

Bombaya dayanıklı bu çadırlar genellikle ikili görüşmeler de kullanılsalar da kimi zaman elçiliklerde ya da bürolarda gizli toplantılar için kullanıldıkları da oluyor.

Kurulumu için metrekaresinin fiyatı ise 20 ila 500 dolar arasında değişiyor.