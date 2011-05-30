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Dünya

OBAMA'NIN GENELKURMAY BAŞKAN ADAYI DEMPSEY WASHINGTON (A.A)

30 Mayıs 2011 21:31

-OBAMA'NIN GENELKURMAY BAŞKAN ADAYI DEMPSEY WASHINGTON (A.A) - 30.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Eylül ayında görev süresi sona erecek ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen'ın yerine, halen Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan deneyimli Orgeneral Martin Dempsey'yi aday gösterdi. Dempsey'ye yönelik atama kararını Beyaz Saray'da yaptığı açıklamayla duyuran Obama ayrıca, Dempsey'den boşalacak Kara Kuvvetleri Komutanlığına, bir dönem Irak'taki Amerikan ve koalisyon kuvvetlerinin komutanlığını yapan Orgeneral Ray Odierno'yu, ABD Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevine ise ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanı Oramiral James Winnefeld'i aday gösterdiğini belirtti. Bu üç ismin görevlerine başlayabilmeleri için Senato tarafından onaylanmaları gerekiyor.

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