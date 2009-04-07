Obama'nın gelişini 'Bushlama'yla kutladılar

ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'ye gelişini Van'daki Rakkas Özel Yetenekler ve Kültür Evi'nin kızılderili üyeleri yaptıkları özel bir yemekle kutladı. Kızılderililer, dernek binası içine kurdukları çadırda `Bushlama' adlı özel yemeği yiyip Obama'ya olan sevgilerini dans ederek gösterdi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim öncesi Van ziyareti sırasında yaptıkları ilginç gösteriyle bir anda gündeme oturan Van Rakkas Özel Yetenekler ve Kültür Evi kızılderili grubu, ABD Başkanı Obama'nın da Türkiye'ye gelişini kendi yöntemiyle kutladı.



Dernek binası içine kurdukları çadırda ilk önce Obama'nın Türkiye'deki programlarını izleyen kızılderililer, daha sonra yaktıkları ateş üzerine koydukları tencereye demokrasi kökü, barış yaprağı, kardeşlik ve özgürlük otlarını katarak Bushlama adını verdikleri bir yemek yaptı. Kabile reisi olan bir kızılderilinin yemeği tatmasının ardından diğer kızılderili üyeler de sırayla yemeği yedi. Kızılderililir daha sonra ateş üzerinde bulunan tencere etrafında dans ederek Obama'ya olan sevgilerini gösterdi.



Obama'ya güvenip sevdiklerini belirten Dernek Başkanı Alaattin Bor, kabile reisinin de Obama hakkındaki görüşlerini tercüme etti. Kabile reisi kızılderili, ``Obama'nın Bush gibi olmasını istemiyoruz. Yemeğin isminin bu yüzden `Bushlama' koyduk. Vanlı kızılderililer olarak Obama'nın Türkiye'ye gelişine çok sevindik. Gelişini yaptığımız yemekle kutladık. Tüm dünyaya barış getirmesini bekliyoruz'' dedi.

