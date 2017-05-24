Obama'nın fotoğrafçısı House of Cards'a transfer oldu

Netflix’in politik dizisi ‘House of Cards’ın beşinci sezon fotoğraf çekimleri yapıldı.

NTV'de yer alan habere göre, ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın yıllarca fotoğrafçılığını üstlenen Pete Souza, bu defa ‘House of Cards’ın yıldızları Kevin Spacey ile Michael Kelly’nin fotoğraflarını çekti.

Fotoğrafçı Souza, dizide başkan Francis Underwood’u canlandıran Spacey ile kurmay başkanını oynayan Kelly’yi Washington’da, belli başlı noktalarda fotoğrafladı.

Yıllarca Obama’nın fotoğraflarını çeken Souza, dizi fotoğraflarını gerçeğe yakın bir şekilde çekti.

"Çok heyecan verici bir deneyim"

“Kevin ve Michael ile çalışmak, onları Washington’ın en tanınan bölgelerinde çekmek bir zevkti” diyen Souza, “İster gerçek başkan olsun ister kurgusal başkan karakteri, çok heyecan verici bir deneyim” dedi.

Amerika’nın mevcut politik iklimine oldukça benzer şekilde gerçekçi bir içeriğe sahip olan House of Cards’ın 13 bölümlük 5. sezonu 30 Mayıs’ta Netflix’te ekrana gelecek.