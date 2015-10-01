İran Dışişleri Bakanı, Obama’nın elini sıkmakla suçlanıyor



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ABD Başkanı Barack Obama ile el sıkışması İran'da olay oldu. New York'taki BM Genel Kurul toplantıları sırasında karşılaşan iki politikacının el sıkışması, katı muhafazakarları çileden çıkardı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Obama ve Zarif'in ‘tamamen tesadüfi bir şekilde‘ karşılaştığını açıklayarak, el sıkışıldığını yalanlamadı.

Milletvekili Behram Biranvend‘in çarşamba günü mecliste ayağa kalkarak, “Bakan'a Obama'nın elini sıkma iznini kim verdi?“ demesi üzerine meclis sıralarından “Amerika'ya ölüm“ sloganları yükseldi.

İran haber ajansı Fars'a konuşan Yargı Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsini Ejei, Zarif'in adını vermeden, “Bazı casuslar para alır. Ama casusluğun, dikkat etmemiz gereken başka bir türü de var. Bu, düşman için zemin hazırlamaktır. Bu nedenle Obama ile el sıkışılmasını önemsizmiş gibi göstermek yanlış“ diye konuştu.

"Mecliste görüşülecek"

Milletvekili Ali Rıza Zakani de Tasnim haber ajansına verdiği demeçte, bu olaya hiçbir gerekçe gösterilemeyeceğini belirterek konunun mecliste ciddi bir şekilde ele alınacağını kaydetti. Meclisteki şahin kanadın önde gelen isimlerinden olan Zakani, “Kasıtlı olsun ya da olmasın. Kasıtlıysa hükümetin ABD ile ilişkileri yeniden başlatmak için bir komplosu söz konusu demektir. Kasıtsız ise de diplomatik açıdan ahmaklıktır. Her iki durumda da meclis Zarif'e karşı işlem yapacaktır“ dedi.

Yarı resmi haber ajansı Isna da Zarif ve Obama'nın Pazartesi günü el sıkıştıklarını bildirdi.

1979'dan sonra bir ilk

Obama ile Zarif'in el sıkışması 1979 İran İslam Devrimi sonrasında bir ABD Başkanı ile üst düzey bir İranlı yetkili arasındaki ilk tokalaşma anlamına geliyor. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, temmuz ayında varılan nükleer anlaşma sonrasında yakınlaşma söylentilerini yalanlayarak, ‘ABD'nin bir numaralı düşman olmayı sürdürdüğünü‘ söylemişti.

İran ve ABD arasında 1979'dan bu yana diplomatik ilişki bulunmuyor.