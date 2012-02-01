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Dünya

Obama'nın Chrysler'i 1 milyon dolara satıyor

Başkan Obama’nın Chrysler arabası eBay'’den açık artırmayla satılıyor! Obama, satış gelirini seçim kampanyasında kullanacak.

01 Şubat 2012 02:00

T24 - Başkan Obama’nın Chrysler arabası eBay'’den açık artırmayla satılıyor! ABD Başkanı Obama, satış gelirini seçim kampanyasında kullanacak.


www.otoalsat.com sitesinde yer alan habere göre, ABD Başkanı Obama'nın senatörlük döneminde kullandığı 2005 model Chrysler 300C eBay'de satışa çıktı. Piyasa değeri 14 bin dolar olan araca istenilen fiyat ise 1 milyon dolar. Chrysler’in satışından elde edilecek gelir Obama’nın seçim kampanyasında kullanılacak.


Obama Chrysler'ini 2007 yılına kadar süreli leasing yöntemiyle almıştı. Obama'nın arabasının satış fiyatı bir çok kişiye şaka gibi geldi ama şaka değil, gerçek. Daha önce de yine böyle yüksek fiyata satılan başka örnekler bulunuyor. Geçmiş dönemlerde, Papa John Paul II’nin 1975 model Ford Escort'u 690.000 dolardan; İran Başbakanı Mahmoud Ahmadinejad’ın 1977 model Peugeot'su 2 milyon dolardan, ve Adolf Hitler’in üstü açık Mercedes'i de 8 milyon dolardan alıcı bulmuştu.


Ebay'deki ihale Amerika saatiyle Çarşamba akşamı sona eriyor.



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