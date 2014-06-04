Obama 'Ankara' için tercihini yaptı

ABD Başkanı Barrack Obama, ülkesinin Ankara Büyükelçiliği görevi için John Bass'ı aday gösterdi.

Obama, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yöneticilik pozisyonunda bulunan eski Tiflis Büyükelçisi John Bass'ı aday gösterdi.

Bass Senato'nun onaylamasının ardından büyükelçilik görevine atanacak.

Ağustos ayında emekliye ayrılacak olan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin yerine Bass'ın aday gösterileceği bir süredir kulislerde konuşuluyordu.

Kıdemli bir dışişleri yetkilisi olan John Bass halen, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin özel kalem müdürü olarak görev yapıyor. Bass ABD'nin eski Ankara büyükelçilerinden farklı profiliyle dikkat çekiyor.

Seleflerine göre genç olan 40'lı yaşlardaki John Bass, Türkiye'de ise daha önce görev yapmadı.

2004-2005 yılları arası ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin danışmanlığını yapan John Bass'in Beyaz Saray tecrübesi dikkat çekiyor.

Tiflis eski büyükelçisi olan John Bass, Rusya ve Kafkaslar konusunda deneyimli bir isim.

2000-2001 arası Rusya'da çalışan Bass, Moskova'yı ABD'nin yeni füze savunma sistemine ikna eden isimlerden biri olarak biliniyor.

Kıbrıs konusunda çalıştı

John Bass, ABD Dışişleri Bakanlığı'na atanmadan önce Türkiye ve Kıbrıs konularında da çalışmalarda bulundu.

Atlantik Konseyi'ne gidiyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ise, Ağustos sonunda emekli olduktan sonra Washington'ın köklü kurumlarından Atlantik Konseyi'nin başkan yardımcılığını üstlenecek.