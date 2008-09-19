Obamalara büst süprizi

ABD'de başkanlık seçimlerinde Barack Obama'nın en büyük rakibi olan Hillary Clinton'ın çıplak büstüyle ilgili yaşanan tartışmalara benzer yeni bir durum daha ortaya çıktı. Hedef alınan kişi ise Demokrat başkan adayı Obama'nın eşi Michelle oldu.



Hillary Clinton'ın çıplak büstü ve Irak savaşını eleştiren anıtıyla dikkatleri üzerine çeken heykeltraş Daniel Edwards'ın hazırladığı büstte göğüsleri açık olan Michelle Obama, Mısır stili saçları ve Afro küpeleriyle betimleniyor. Büstün göğüs bölümüne ise Amerikan bayrağı motifi işlenmiş.



'Michelle Obama'nın Amerika için Değişimi' adını taşıyan büst, 1 Ekim'de New York'taki Leo Kesting Galerisi'nde sergilenmeye başlanacak.



Edwards, 2006 yılında yaptığı Hillary büstüyle, Demokrat Parti üyelerinin yoğun tepkisini çekmişti.

