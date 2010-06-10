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Yaşam

Obamalar nereye koşuyor?

Michelle ve Barack Obama Beyaz Saray’ın içinde düzenlenen pikniğe yetişebildi.

10 Haziran 2010 03:00

T24 - Uzaktan bakıldığında parkta sıradan bir yürüyüş gibi görünen bu karede, köpeğinin kırmızı tasmasını eline sıkıca dolayan kişi ABD Başkanı Barack Obama’dan başkası değil.

Başkanı pikniğe köpeği Bo yetiştirdi!

Beyaz, yakası açık, rahat bir tişört giyen Başkan Obama, köpeğin kontrolünü bir türlü ele geçiremediği için gergin ve arkasından koşturur halde ama köpeği Bo’ya kimin patron olduğunu göstermeye çalışmaktan da geri durmuyor. Obama’nın popülerliği, BP’nin neden olduğu petrol sızıntısına verdiği sert tepkilerle iyice artmışken, siyah beyaz sevimli Portekiz köpeği bile başkanın çevresinde daireler çiziyor! Sonunda first lady Michelle Obama’nın da onlara yetişmesiyle aile Beyaz Saray’ın içinde düzenlenen pikniğe yetişebiliyor.

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