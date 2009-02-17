Obama'dan Türkiye'ye ilk mesaj: Bölge liderisiniz

ABD Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan’ı telefonla aradı. Obama, “Türkiye’nin bölgesel liderliğini takdir ettiğini” söyledi.



Önce Gül'ü aradı



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama’nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü telefonla aradığı belirtildi.



Açıklamada, “Telefon görüşmesinde Başkan Obama, Türkiye-ABD ilişkilerine verdiği önemi vurgulamış, Türkiye’nin bölgesel konularda gösterdiği liderliği takdir ettiklerini ifade etmiştir. Görüşmede ayrıca, beraber çalışma niyeti teyit edilmiş, bölgesel ve uluslararası konular gözden geçirilmiştir” denildi.



Daha sonra Erdoğan'ı aradı



ABD Başkanı Obama, Cumhurbaşkanı Gül’le yaptığı görüşmenin ardından Başbakan Tayyip Erdoğan’ı da aradı.



Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, görüşmeyle ilgili şu ifadelere yer verildi: “Başbakan Erdoğan’ı telefonla arayan ABD Başkanı Başkanı Obama, Türkiye’nin bölgesinde barış için çok önemli bir rol oynadığını, ABD’nin buna çok önem verdiğini belirterek, Türkiye’nin stratejik ortaklığının önemine dikkat çekmiştir.



Başkan Obama, Gazze sorunu konusunda, ‘Ortadoğu barış sürecinde şahsınızın liderliğinin hayati önem taşıdığını ifade etmek isterim. Amerika Türkiye’nin hassasiyetlerini her zaman anlayışla karşılamaktadır’ demiştir. ABD yönetiminin Ortadoğu’da barışın temini, PKK terörünün sona erdirilmesi, Ermenistan’la ilişkiler başta olmak üzere birçok konuda Türkiye ile birlikte çalışmak istediğini belirtmiştir.



Başbakan Erdoğan, Başkan Obama’ya iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin önemine vurgu yaparak, Kafkaslar’dan Balkanlar’a ve Ortadoğu’ya kadar birçok alanda ABD ile iki müttefik olarak önemli ortak çalışmalar yaptıklarının altını çizmiştir.



Özellikle Ermenistan ve Ortadoğu politikalarında Türkiye’nin hassasiyetlerini dile getiren Başbakan Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin zarar görmemesi için ABD’nin adil ve tarafsız tutumunun önemini dile getirmiştir.”

