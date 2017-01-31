Obama'dan Trump karşıtı eylemecilere destek

Yönetimi devrettikten sonra ilk kez sessizliğini bozan ABD eski Başkanı Barack Obama, Başkan Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarına yönelik ABD'ye giriş yasağını protesto edenlere destek verdi.

NTV'nin haberine göre, eski başkanın sözcüsü Kevin Lewis, Obama'nın 'dini inanç temelli ayrımcılığa temelden karşı' olduğunu belirtti.

'Amerikan değerleri tehlikede'

Eski Beyaz Saray yetkilisi Lewis, Obama'nın Trump karşıtı protestoları gördüğünde duygulandığını belirtti:

"Seçilmiş yetkililere seslerini duyurmak için toplanma ve örgütlenme gibi anayasal haklarını kullanan vatandaşlar, tam olarak Amerikan değerleri tehlikeye girdiğinde görmek istediğimiz şeydir."

Trump'ın ülkeye giriş yasağından doğrudan bahsetmeyen Lewis, Trump'ın eylemleriyle Obama'nın dış politikasını kıyaslamaktan da kaçındı.

'Müslümanlara yasak utanç vericidir'

Obama'nın ofisi, eski başkanın iki yıl önce yaptığı konuşma metninden bir kesit de paylaştı. Söz konusu konuşmada Obama, IŞİD'in 2015'teki Paris saldırısının ardından Suriyeli mültecilerin ülkeye girişini engelleme çağrılarına cevap vermişti.

Obama cevabında, Müslümanlara yönelik ayrımcı fikirleri 'utanç verici' olarak nitelemişti: "Bu (tutum) Amerikalı değildir. Bu bizim olduğumuz şey değildir. Merhametimiz dinle sınanamaz."

Trump eleştirileri reddediyor

ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnamenin 'Müslümanlara yönelik bir yasak' olmadığını vurguluyor. Beyaz Saray, çok sayıda Müslüman ülkenin yasak kapsamında olmadığına dikkat çekiyor.