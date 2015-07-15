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Dünya

Obama'dan Suudi Arabistan'a nükleer anlaşma telefonu

'İran'ın bölgede çıkaracağı sorunlara karşı biz de dostlarımızın savunma güçlerine yardımcı olacağız'

15 Temmuz 2015 13:32

ABD Başkanı Barack Obama Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri veliahttı Muhammed Al Nahyan ile İran'la nükleer müzakerelerde varılan anlaşmayı ele alan bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Obama sağlanan anlaşmanın, İran'ın nükleer programının barışçıl olduğundan emin olmalarını sağlayacağını iletti.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Körfez ülkeleri ile İran'ın bölgede denge bozucu bir aktör olarak bulunmasına karşı duracaklarını belirten Obama, "İran'ın bölgede çıkaracağı sorunlara karşı biz de dostlarımızın savunma güçlerine yardımcı olacağız ve bölgedeki sorunları birlikte halledeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkan Barack Obama iki liderle Yemen'de devam eden sorunu da ele aldı.

Mayıs ayında, Körfez ülkelerinin liderleri Başkan Obama'nın da katıldığı Camp David zirvesine davet edilmiş fakat beklenenin aksine birçok ülke lideri veliahtlarını yollamıştı. 

Körfez ülkelerinin bu tavrı, ABD yönetiminin İran ile masaya oturmasına tepki olarak yorumlanmıştı.

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