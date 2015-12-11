Obama'dan Suriyeli bilim insanına mesaj: Hala fark yaratabilirsiniz, yeni evinize hoş geldiniz..

ABD Başkanı Barack Obama, Türkiye’de yaşayan ve ABD’ye yerleşmeye hazırlanan savaş mağduru Suriyeli bir bilim adamıyla ilgili Facebook’ta bir dayanışma notu paylaştı. Kendi inşa ettiği eve düzenlenen bir bombalı saldırıda eşini ve çocuklarını kaybeden bilim insanının hikayesini, Humans of New York adlı hesabı yöneten fotoğrafçı Brandon Stanton paylaşmıştı.

Obama, ismi verilmeyen bilim insanıyla ilgili notunda, “Bir eş ve bir baba olarak kayıplarınızı hayal dahi edemiyorum. Siz ve aileniz bir ilham kaynağısınız. Michigan’ın muhteşem insanlarının sizi şefkat ve hak ettiğiniz destekle kucaklayacağını biliyorum. Hala fark yaratabilirsiniz. Ve hayallerinizin peşine burada düşeceğiniz için gurur duyuyoruz. Yeni evinize hoş geldiniz. Siz Amerika'yı büyük yapan şeyin bir parçasısınız” ifadelerine yer verdi.

(7/7) “I still think I have a chance to make a difference in the world. I have several inventions that I’m hoping to... Posted by Humans of New York on Tuesday, December 8, 2015

BBC Türkçe'deki habere göre, Suriyeli bilim insanının hikâyesi, Humans of New York’un (HONY) Suriyeli mültecilerle ilgili bu haftaki yazı dizisi kapsamında yayımlandı. Yazıda bilim adamı hikayesini şöyle anlattı:

“Babam bir çiftçi ve annem bir ev kadınıydı. Bilim hakkında fazla bilgileri yoktu. Ama ben bilim adamı olmayı kafama koymuştum. Okuldan Suriye çapında en iyi üçüncülük derecesiyle mezun oldum. Nihai amacım büyük bir bilim adamı olmaktı.”

(5/7) “Everything that wasn’t destroyed in our house was stolen over the next two days. We left with nothing. I can’t... Posted by Humans of New York on Tuesday, December 8, 2015

“Evliliğimiz görücü evliliği değildi. Aşk evliliği yaptık. Eşimle üniversitede öğrenciyken tanıştık. Hiç kimsenin ailemizle bir sorunu yoktu. Hiçbir parti ile ya da rejimle herhangi bir bağımız yoktu.”

Bilim adamı, Suriye ordusunun bir hava saldırısında, tasarımını doğrudan kendisinin yaptığı, ailece yaşadıkları binanın bombalandığını, bu olayda eşi ve kızı ile ailesinden beş kişinin öldüğünü söyledi.

(3/7) “I built this compound for my family. I saved the money for it, I designed it myself, and I oversaw the... Posted by Humans of New York on Tuesday, December 8, 2015

Bu olay üzerine Türkiye’ye göç ettiklerini, doktora derecesi olmasına rağmen, izni olmadığı için çalışmadığını belirtti. Suriyeli bilim adamı geçimini sağlamak için tasarımlar yaptığını bunları Türk vatandaşları üzerinden sattığını, bunun karşılığında normalde bu iş için kazanılan miktarın yaklaşık yüzde 1’ini aldığını söyledi. Röportajın sonunda Suriyeli göçmen, “Hala bu dünyada fark yaratabilme şansımın olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bilim adamı röportajda ABD’ye gideceğini belirterek, "Bugün Troy, Michigan’a gideceğimi öğrendim. Sadece burasının güvenli ve bilime saygı duyulan bir yer olduğunu ümit ediyorum” diyor.

Last night President Obama wrote a very sweet welcome note to the scientist in Tuesday's story. Posted by Humans of New York on Thursday, December 10, 2015

ABD Başkanı Barack Obama bu göçmenin hikayesi üzerine HONY’nin facebook sayfasında bir not paylaştı. Obama’nın notu şöyle:

“Bir eş ve bir baba olarak kayıplarınızı hayal dahi edemiyorum. Siz ve aileniz bir ilham kaynağısınız. Michigan’ın muhteşem insanlarının sizi şefkat ve hak ettiğiniz destekle kucaklayacağını biliyorum. Hala fark yaratabilirsiniz. Ve hayallerinizin peşine burada düşeceğiniz için gurur duyuyoruz. Yeni evinize hoş geldiniz. Siz Amerika'yı büyük yapan şeyin bir parçasısınız”

Obama’nın notunun da etkisiyle hikâye Facebook’ta yüz binlerce “beğeni” aldı