-OBAMA'DAN SURİYE HÜKÜMETİNE TEPKİ WASHINGTON (A.A) - 09.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'de göstericilere karşı şiddet kullanılmasını çok sert ifadelerle kınadı. Obama yaptığı açıklamada, "Suriye hükümeti tarafından barışçıl protestoculara karşı bugün ve geçen bir hafta içerisinde uygulanan iğrenç şiddeti şiddetle kınıyorum" dedi. Obama, göstericilerin şiddet kullanmasını da kınayarak, "aynı zamanda protestocuların da her tür şiddetini kınıyorum" dedi. Açıklamasında, Suriyeli yetkililerin barışçıl göstericilere karşı bundan sonra şiddete başvurmamaları çağrısı yapan Obama, "Bunun yanı sıra bildirilen keyfi tutuklamalar, gözaltılar ve mahkumlara işkence yapılması, şimdi son bulmalı ve oradaki olayların bağımsız biçimde değerlendirilebilmesi için, enformasyonun serbest akışına izin verilmelidir" dedi.