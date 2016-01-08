Obama'dan silah kontrolüne savunma



ABD Başkanı Barack Obama'nın bireysel silahlanmayı sınırlandırmak amacıyla hazırlattığı paket, Virginia eyaletindeki Fairfax'ta düzenlenen bir toplantıda tartışıldı. Yeni düzenlemeye taraftar olanlarla karşıtların görüşlerini dile getirdiği toplantı CNN Televizyonu tarafından canlı yayınlandı.

Toplantıda konuşan Obama, yeni düzenlemelerin bireysel silahlanma hakkının istismarını tamamen ortadan kaldırmayacağını, ancak bunun azaltılmasını sağlayacağını söyledi. Silah bulundurma ve taşımanın anayasal hak olduğunu kabul eden Obama, "Silahların yanlış ellere geçebileceğini de unutmamalıyız" uyarısında bulundu.

'Gizli Servis mensuplarını ağlarken gördüm'

Obama'ya bireysel silahlanmayı sınırlandırmak amacıyla hazırlanan yeni paketi açıklarken ağlaması hatırlatıldı. ABD Başkanı, Newtown kasabasındaki Sandy Hook ilkokulunda yaşanan silahlı saldırıda hayatlarını kaybeden birinci sınıf öğrencilerini anlatırken göz yaşı dökmüştü. Kendisinin de duygusal davranışından ötürü şaşırdığını belirten Obama, "Okulu ziyaret ettiğimde ilk kez Gizli Servis (Secret Service) mensuplarının ağladığına tanık oldum" dedi.

Silah lobisi daveti reddetti

ABD'deki en büyük silah lobisi olan Ulusal Silah Birliği (National Rifle Association - NRA), Fairfax'taki açık oturuma temsilci göndermedi. Daveti geri çeviren NRA, Obama yönetiminin girişimini yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı.

Obama: 'Kendi partimden dahi olsa…'

Obama'nın görev süresi 2017 yılının Ocak ayında sona erecek. Obama, bireysel silahlanmaya karşı başlattığı mücadele atağını başkanlık kampanyasıyla birleştirdi. New York Times'ın bugünkü nüshasına bir makale kaleme alan Obama, "Silah reformunu desteklemeyen adayları kendi partimden dahi olsa desteklemeyecek ve oy vermeyeceğim" görüşünü dile getirdi.