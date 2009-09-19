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Dünya

Obama'dan Ramazan Bayramı kutlaması

ABD Başkanı Barack Obama ve Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

19 Eylül 2009 03:00

ABD Başkanı Barack Obama ve Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Obama, yayınladığı mesajda, eşi Michelle ve kendisinin, ABD ve dünyadaki Müslümanların 'mübarek gününü' kutladığını belirterek, Müslümanların bu bayramda yoksulluk ve açlık çekenleri, savaş ya da hastalıkla boğuşanları ve daha az şanslı olanları hatırladıklarını kaydetti.

Clinton da yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı'nın, İslam'ın 'Amerikalıların da sahip olduğu yardımseverlik, işbirliği, merhamet' gibi değerlerini hatırlattığını söyledi.

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