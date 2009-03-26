Obama'dan önce 9 kamyon eşyası geldi

Resmi ziyaret için 5 Nisanda Türkiye'ye gelmesi beklenen ABD Başkanı Barack Obama'dan önce, 9 kamyon eşya havayoluyla Ankara'ya getirildi. Eşyalar pembe, siyah ve sarı kutuların içinde getirilirken, Obama'nın suyunu bile ABD'den getirtmesi dikkatlerden kaçmadı.





Esenboğa Havalimanı'na 08.20'de inen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait C5 Herkül tipi askeri uçak, ABD Başkanı Obama'nın ziyaretinde kullanılacak eşyalarla Amerikalı basın mensuplarının malzemelerini getirdi.



Uçaktan 2 saati aşkın sürede boşaltılan eşyalar, özel kargo şirketinin 8 kamyonu ile ABD Büyükelçiliğine ait kamyona yüklendi. Uçaktan inen çok sayıda Amerikalı da tahsis edilen otobüsle havaalanından ayrıldı.



Eşyaların yüklendiği kamyonları kullanan Türk şoförlere Amerikalıların da eşlik ettiği görüldü. Polis ekipleri korumasındaki kamyonların, Obama'nın ziyareti sırasında kalacağı otele doğru hareket ettiği öğrenildi.



MALZEMELER İSTANBUL'A GETİRİLDİ



ABD Başkanı Barack Obama'nın 6-7 Nisanda Türkiye'ye yapacağı ziyaretinde kullanılacak malzemeler, askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi.



Alınan bilgiye göre, Obama'nın 6 Nisanda Ankara'ya, 7 Nisanda İstanbul'a yapmayı planladığı ziyaret öncesinde, ABD Hava Kuvvetlerine ait “Stewart” adlı C5 Galaksi tipi askeri kargo uçağı, Ankara'nın ardından İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.



Atatürk Havalimanı'na saat 13.00 sıralarında inen askeri kargo uçağı, Devlet Konukevi karşısına park etti. Uçağın çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, çıkarılan malzeme ve eşyalar apronda bekletilen 8 kamyonete yüklenerek götürüldü.



Uçakla birlikte gelen 33 ABD'li personel de otobüslerle alandan kente hareket etti.



