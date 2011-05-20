Obama'dan Mısır'a destek Esad'a uyarı

T24- ABD Başkanı Barack Obama, Kahire’de iki yıl önce yaptığı konuşmanın ardından ikinci kez Müslüman dünyasına seslendi. Halkların değişim talebine dikkat çeken ve Esad'ın demokratik geçişi gerçekleştirmesi gerektiğini belirten Obama, "Ya bu geçişi gerçekleştirir ya da iktidarı terk eder" dedi.





Obama'nın konuşmasından satır başları şöyle:





Biz dış politikamızı Irak savaşından sonra farklı boyutlara taşıdık. Oradan çekildik; Afganistan’da bu olacak, El Kaide’yle mücadelede Usame Bin Ladin’i öldürdük. O bir şehit değil katildi. Nefret mesajları taşıyordu. Müslümanların batıya karşı silah kullanmalarını söylüyordu. Demokrasiyi reddediyor, Müslümanlar için birseysel haklara karşı çıkıyordu. Onu, inşa ettikleriyle değil yıktıklarıyla hatırlayacağız.



Onun ölümünden önce de El Kaide güç kaybı yaşıyordu ve şiddetin, ölümün taleplere yanıt vermediği insanlar tarafından görüldü. El Kaide çıkmaz sokak olarak değerlendirildi ve halklar kaderlerini tayin etme hakkını istedi.



Tunus’ta başladı, Tarihte öye anlar vardır ki sıradan vatandaşların hareketleri değişim rüzgarını harekete geçirir ve Tunus’ta da böyle oldu. Umutsuzluk içinde kendini yakan genç adamın çığlığı onbinler tarafından duyuldu. Mermilere rağmen evlerine dönmediler ta ki diktatör bırakmak zorunda kalana dek. Bu ve diğer devrimlerin hikayesi bizi şaşırtmamalı.



İktidar ve güç pekçok ülkede birkaç kişinin elinde toplanmış durumda. Oralarda seslerin duyulacağı bir ortam olmadığı gibi siyasi partiler, adil ve özgür seçimler yoktu. Bu nedenlerle kaderlerini ellerine alamayanlar harekete geçti.





'PETROL VE DOĞALGAZ YETMEZ'

O bölgede petrol ve doğalgaz zenginliği var ama bilgi temelli olan küresel dünyada bunlarla yetinmek mümkün değil. Bölgedeki liderler talepleri kulaklarını tıkadılar ve batıyı suçladılar. Son 6 ay bize gösteriyor ki, baskı artık işe yaramayacak. Uydu ve internet geniş bir dünyaya pencere açıyor ve değişimlere neden oluyor. Yeni bir kuşal ortaya çıktı ve değişimin reddedilemeyeceğini bize hatırlatıyorlar.



Libya’da Bingazi’de Şam’da’ki çığlıkları duyduk. Şiddet içermedikleri için, halklar, teröristlerin onlarca yıldır elde edemedikleri gelişmelere imza attılar. Bu değişimler kolay olmuyor Tabii ki. Haftalar içinde olsun isteniyor ama yıllar gerekebilir. İyi ve kötü günler olacak, bazen hızlı bazen yavaş olacak...





‘ÇIKARLARIMIZ KARIN DOYURMAYACAK’

Tabii ki çıkarlarımızın takip edilmesi, bölgedeki aç karınları doyurmayacak ve insanların kendini ifade etmesini sağlamayacak. Sıradan insanların özlemlerine karşılık vermek önemli. Kendi çıkarlarımızı onların istejklerine rağmen yapamayacağımızı da bilmek zorundayız. Yaklaşımımızı değiştiremezmek, bu bölünmüşlüğü daha da derinleştirecek...



TEMEL DEĞERLER



Onlarca yıldır dünyayı olduğu gibi kabul etmenin ardından artık dünyanın olması gerektiği gibi olması fırsatıyla karşı karşıyayız. Bütün ülkeler bizim anladığımız anlamda bir demokrasiyi takip etmek zorunda değil. Kısa vade çıkarları, bizim bölgeye dair hayallerimizle eşleşmeyebilir. Ancak temel bir takım değerler konusunda açık şekilde konuşmalıyız. Biz ABD olarak bölge halklarına şiddet uygulanmasına karşıyız.

Evrensel hakları savunuyoruz; ifade özgürlüğü, örgütlenme, din, inanç özgürlükleri; kadın erkek eşitliği, liderleri seçme hakkı. Bağdat, Şam, Tahran olsun, nerede olursa olsun bu haklar herkes için geçerli olmalı. Bunlar tali talepler değildir; en önemli önceliklerimizdir.

ZAMAN KADDAFİ'NİN ALEYHİNE İŞLİYOR

Libya’da zülmü gözlemledik ve talepler karşısında harekete geçtik. Şimdi zaman Kaddafi’nin aleyhine işliyor ve iktidarı kaybettiğinde onlarca yıldır devam eden yoksullukla karşı karşıya kalacağız. Buna da yanıt bulunması gerekiyor.

BEŞŞAR ESAD'IN SEÇİMİ



Bugün Başkan Esad’ın seçimi var. Ya bu geçişi gerçekleştirir ya da iktidarı terk eder. Siyasi tutuklular serbest burakılmalı, haksız tutuklamalar son bulmalı, Dera’da insanların sokağa çıkmalarına engel olunmamalı. Esad demokratik geçişi sağlamalı aksi halde kendi ülkesinden ve uluslararası toplumdan dışlanacaktır.



İran’ın hoşgörüsüzlüğüne, baskıcı rejimine ve nükleer programına karşı tutumumuz biliniyor. ABD inanlır ve güven verici bir ülke olacaksa, kabul etmek gerekiyor ki, bölgedeki dostlarımız da değişim taleplerine kulak vermeliler. Yemen’de Salih’in bunu yapması gerekiyor, Bahreyn’de de yapılmalı. Bahreyn yönetimi hukukun üstünlüğüne inanmak zorunda. Yapılanları doğru olmadığını ifade ettik ve bu gibi adımlar reform taleplerinin ortadan kalkmasını sağlamayacaktır.



Biz inandığımız ilker doğrultusunda hareket etmeliyiz. Bu insanlar bizimle aynı fikirde olmasa bile bunu yapmalıyız. ABD, barışçıl olan bütün seslein yanında olacak. Bazen derin ayrılıklar olsa bile, her kim ki kapsayıcı ve samimi demokrasi elde etmeye çalışıyor, biz onun yanında yer alacağız. Baskıcı, acımasız, zulüm yapanların karşısında olacağız.”