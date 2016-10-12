Obama'dan Mars'a yolculuk açıklaması

ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin 2030'lı yıllarda Mars gezegenine insan göndermek için özel şirketlerle çalışacağını açıkladı.

CNN haber sitesi için bir makale kaleme alan Obama, "astronotları taşıyabilecek ve destek sağlayacak yeni yaşam alanlarının inşa edilmesi için" özel şirketlerle birlikte hareket edeceklerini yazdı.

Yazıdan bazı satırlar şöyle:

"Amerika'nın uzaydaki öyküsünün yeni bölümü için açık bir hedef koyduk. O da 2030'lı yıllarda Mars'a insan göndermek, onların dünyaya güvenli biçimde geri dönmesini sağlamak ve bir gün orada uzun dönem yaşamalarını sağlamak.

"Mars'a gitmek, hükümet ve özel şirketlerin işbirliğini gerektirecek. Bu yolda ilerliyoruz."

Obama konuyla ilgili olarak bu hafta Pittsburgh kentinde bilim insanları, mühendisler ve buluşçuların bir araya geleceği bir toplantı düzenleyecek.

NASA halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) ikmali için özel firmalarla işbirliği içinde.

Ancak NASA'nın "Mars'a Yolculuk" adını verdiği projenin detaylarının belli olmaması eleştirilere neden oluyor.

ABD Başkanı Barack Obama Mars'a mürettebatlı uçuş görevlerini 2010 yılında duyurmuştu.

Ancak NASA'nın Obama'nın Mars planını gerçekleştirme hedefi özellikle bazı Kongre üyelerince eleştiriliyor.

Bazı Kongre üyeleri Mars projesinin, açık bir yol haritasına sahip olmadığını vurguluyor.

Pek çok özel uzay firması özellikle de ISS'ye kargo taşıyan kapsüllere sahip SpaceX şirketi ise Mars'ı keşfetme hedefini saklamıyor.

Şirketin kurucusu Elon Musk geçen ay Mars'ta daimi bir üs kurulmasına yönelik projesini açıklamıştı.

Öneri hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldı.

Kimi uzay bilimcileri planı gerçekçi olmamakla eleştirirken, bazıları da Musk'un Mars'a detaylı ve cesur projesini övmüştü.