Obama’dan LGBTİ Onur Haftası için özel resepsiyon

ABD Başkanı Barack Obama, haziran ayının tüm dünyada LGBTİ Onur Ayı olarak kutlanması sebebiyle, Beyaz Saray’da LGBT aktivistlerine özel bir resepsiyon verdi.

09 Haziran 2016 Perşembe akşamı Beyaz Saray’ın Doğu Odasında verilen resepsiyon sırasında özel bir konuşma da gerçekleştiren Başkan Obama, ”Ötekileştirme geçen yüzyıla ait bir kavram” dedi.

İşte o konuşmadan öne çıkan cümleler:

”Beraber çalışarak değişimin ve ilerlemenin gerçekleşebileceğini kanıtladık. Artık her çocuk, genç, yaşlı kendini aynı derecede değerli hissediyor. İnsanların insanları kendilerinden farklı olduğu için ötekileştirmesi geçen yüzyıla ait bir kavram olarak kaldı ve kalmalı. Mücadelemiz hiç bir zaman bitmedi ve bitmeyecek, bu değişimi tersine döndürmek isteyenlerin varlığı hiç de az değil, bu sebepten yarın sabah tekrar işe koyulmak zorundayız.”