Obama'dan kömür santrallerine sıkı kontrol

Obama yönetimi, 2030 yılına kadar elektrik üreten kömür santrallarındaki karbon emisyon oranını yaklaşık yüzde 30, azot oksit ve sülfür dioksit oranlarını da yaklaşık yüzde 25 oranında azaltacak yeni plan açıkladı.

ABD'de elektrik üreten kömür santrallerinin arsenik, civa, sülfür dioksit ve azot oksitleri yaymasında belirli sınırlamalar olsa da, bu santralların karbon kirliliği düzeyine yönelik ulusal çapta bir sınırlama bulunmuyordu.

Bu nedenle, ülkedeki sera gazı emisyonunun 3'te 1'i elektrik santrallerından çıkıyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) yayımladığı "Temiz Elektrik Planı", ABD'deki çevre kirliliğinin en büyük nedeni olan kömür santrallerindeki karbon kirliliği azaltmayı amaçlıyor.

Yeni planda, 2030 yılına kadar hedeflenen adımlar da şöyle:

-Elektrik üreten kömür santrallerindeki karbon emisyon oranını yaklaşık yüzde 30'a düşürmek

-Azot oksit ve sülfür dioksit oranlarını yaklaşık yüzde 25 oranında azaltmak

-İklim ve kamu sağlığı yararları için 93 milyar dolar sağlayarak, 6 bin 600 civarındaki erken ölüm vakası ile çocuklarda 150 bin civarındaki astım atakları ve bu gazların etkisiyle görülen hastalıklar sonucu ortaya çıkan 490 bin civarında iş ve okul günü kaybından kaçınmak

-Elektrik verimliliği ve elektrik sistemlerine bağımlılığı azaltarak, elektrik faturası oranlarını yüzde 8 oranında aşağı çekmek

-Plan, federal hükümetin eyaletlerle iş birliği yapması yoluyla hayata geçirilecek. Bu kapsamda planda istenen standartlara da 2015 yılında son hali verilecek.