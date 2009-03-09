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Sağlık

Obama'dan kök hücre araştırmalarına mali destek

ABD Başkanı Obama, insan kök hücresi araştırmalarına federal fon sağlanmasının önündeki kısıtlamaları kaldırdı.

09 Mart 2009 02:00

ABD Başkanı Barack Obama, insan kök hücresi araştırmalarına federal fon sağlanmasının önündeki kısıtlamaları kaldırdı.

Obama, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Kök hücre araştırmasının tam olarak vadettiği şey belirsizliğini koruyor ve abartılmamalı" derken, "Ancak bilim adamları, bu küçük hücrelerin bazı amansız hastalıkları ve durumları anlamamıza yardımcı olma ve muhtemelen bunları tedavi etme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor" diye konuştu.

Barack Obama'nın selefi George Bush'un koyduğu kısıtlamaları kaldırmasıyla, araştırmacılar kök hücre çalışması yapmak için federal fondan yararlanabilecek.

ABD Başkanı ayrıca insan kök hücresi araştırmasına destek için "çok titiz bir kılavuz" geliştireceklerini ifade ederken, bu fonla yapılacak çalışmalarda insan kopyalamaya asla izin verilmeyeceğini vurguladı.

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