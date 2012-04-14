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Dünya

Obama'dan Kızılderelilere 1 milyar dolar tazminat

ABD yönetimi, yerlilere toprak talepleri için 1 milyar doların üzerinde bir tazminat ödemeyi kabul etti

14 Nisan 2012 16:30

 

Obama yönetiminin, ABD’deki 41 yerli kabileye, Kızılderililere ait topraklardaki kaynakların yanlış yönetimi gerekçesiyle açılan davalar sonucunda 1 milyar dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.
 
Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada çoğunluğu ülkenin batısında bulunan 41 kabileye toplamda 1 milyar 23 milyon dolar tazminat ödeneceği ifade edildi.
 
Açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’nın Kızılderililere ait topraklarda mineral, kereste, petrol ve doğalgaz gibi kaynakları işleten şirketlerin yerlilere yaptığı ödemeleri layıkıyla idare etmemesi dolayısıyla tazminat kararının alındığı ifade edildi.
 
Bazıları 100 yıldan daha uzun süredir devam eden davalarla ilgili olarak Adalet Bakanı Eric Holder da bir açıklama yaptı. Holder, “Bu tazminatlar, yerli kabilelerin varlıklarının yönetimiyle ilgili yaşanan tarihi memnuniyetsizliklere adil ve onurlu bir son verecek” diye konuştu.
 
Ancak yetkililer henüz sona ermeyen 60 dava daha olduğunu belirtti.

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