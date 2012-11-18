Obama'dan İsrail'e destek, Erdoğan ve Mursi’ye uyarı

ABD Başkanı Barack Obama'dan günlerdir Gazze'yi bombalayan İsrail'e destek geldi. Obama, "Dünyada hiçbir ülke kendi halkının üzerine füze yağmasına tahammül göstermez. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki militanlarca atılan füzelere karşı kendini korumaya hakkı vardır" dedi. Obama, İsrail ile görüşmelerini sürdüren Türkiye ve Mısır gibi ülkelerin HAMAS'ın saldırılarına son verme çağrısı yapmalarını istedi.

ABD Başkanı Barack Obama, Asya gezisinin ilk durağı olan Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Tayland Başbakanı Yingluck Şinavatra ile görüştü. Obama görüşmenin ardından Yinluck ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, yeniden ABD başkanı seçilmesinin ardından ilk gezisini Asya'ya yapmayı planlamasının tesadüfi olmadığını söyledi.

Tayland'ı, demokratikleşme reformlarını hızla hayata geçiren Myanmar'da demokrasinin gelişmesine verdiği destekten dolayı öven Obama, Yingluck'ın Myanmar hakkındaki derin anlayışını takdir ettiğini vurguladı. Obama, 3 günlük Asya gezisi çerçevesinde Tayland ve Myanmar'ın ardından Kamboçya'ya gidecek.

‘Gazze'den gelen roket atışları son bulmalı’

Obama, günlerdir Gazze'yi bombalayan İsrail'e destek çıktı. Gazze'deki ihtilafı çözmeye yönelik her girişimin "öncelikle İsrail topraklarına füze atılmamasından" geçtiğini belirten Obama, "Dünyada hiçbir ülke kendi halkının üzerine füze yağmasına tahammül göstermez. İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki militanlarca atılan füzelere karşı kendini korumaya hakkı vardır" dedi.

Erdoğan ve Mursi'ye hamas uyarısı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes de, ABD Başkanı Barack Obama'nın, "Hamas ile diyaloğa girilmesi ve gerilimin azaltılması sürecini teşvik etme konusunda yapıcı bir rol oynama kabiliyetinin bulunması" nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüştüğünü belirterek, "Bizim görmek istediğimiz, Mısır ve Türkiye gibi Hamas ile ilişkilerini sürdüren ülkelerin, Gazze'den gelen roket atışlarının son bulması ve genel anlamda çatışmanın azaltılmasına imkan verilmesine yönelik bir neticenin ortaya çıkarılmasına yardım etmeleri" dedi.

İsrail'in kara operasyonu ihtimali

Rhodes, İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu düzenlemesi ihtimaline yönelik soru üzerine, şunları kaydetti: "İsrail, kendi operasyonları ve askeri taktiklerine yönelik kararını kendisi verecektir. Bizim istediğimiz İsrail'in istediğinin aynısı ki, bu da Gazze'den gelen roket atışlarının son bulması. Eğer bu gerilimin azaltılması yoluyla başarılabilirse, kesinlikle ileriye yönelik olumlu bir adım olur. Bu çatışmaya neden olan faktörün Gazze'den gelen roketler olduğuna inanıyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkı olduğuna inanıyoruz ve İsrail, bu konuda kullanacağı taktikler konusunda kendi kararını verecektir."