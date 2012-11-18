T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama'dan İsrail'e destek, Erdoğan ve Mursi’ye uyarı

ABD Başkanı Barack Obama’nın tarihi Güneydoğu Asya gezisi başladı

18 Kasım 2012 18:17

ABD Başkanı Barack Obama'dan günlerdir Gazze'yi bombalayan İsrail'e destek geldi. Obama, "Dünyada hiçbir ülke kendi halkının üzerine füze yağmasına tahammül göstermez. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki militanlarca atılan füzelere karşı kendini korumaya hakkı vardır" dedi. Obama, İsrail ile görüşmelerini sürdüren Türkiye ve Mısır gibi ülkelerin HAMAS'ın saldırılarına son verme çağrısı yapmalarını istedi.

ABD Başkanı Barack Obama, Asya gezisinin ilk durağı olan Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Tayland Başbakanı Yingluck Şinavatra ile görüştü. Obama görüşmenin ardından Yinluck ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, yeniden ABD başkanı seçilmesinin ardından ilk gezisini Asya'ya yapmayı planlamasının tesadüfi olmadığını söyledi.

Tayland'ı, demokratikleşme reformlarını hızla hayata geçiren Myanmar'da demokrasinin gelişmesine verdiği destekten dolayı öven Obama, Yingluck'ın Myanmar hakkındaki derin anlayışını takdir ettiğini vurguladı. Obama, 3 günlük Asya gezisi çerçevesinde Tayland ve Myanmar'ın ardından Kamboçya'ya gidecek.

 

‘Gazze'den gelen roket atışları son bulmalı’

 

Obama, günlerdir Gazze'yi bombalayan İsrail'e destek çıktı. Gazze'deki ihtilafı çözmeye yönelik her girişimin "öncelikle İsrail topraklarına füze atılmamasından" geçtiğini belirten Obama, "Dünyada hiçbir ülke kendi halkının üzerine füze yağmasına tahammül göstermez. İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki militanlarca atılan füzelere karşı kendini korumaya hakkı vardır" dedi.

 

Erdoğan ve Mursi'ye hamas uyarısı

 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes de, ABD Başkanı Barack Obama'nın, "Hamas ile diyaloğa girilmesi ve gerilimin azaltılması sürecini teşvik etme konusunda yapıcı bir rol oynama kabiliyetinin bulunması" nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüştüğünü belirterek, "Bizim görmek istediğimiz, Mısır ve Türkiye gibi Hamas ile ilişkilerini sürdüren ülkelerin, Gazze'den gelen roket atışlarının son bulması ve genel anlamda çatışmanın azaltılmasına imkan verilmesine yönelik bir neticenin ortaya çıkarılmasına yardım etmeleri" dedi.

 

İsrail'in kara operasyonu ihtimali

 

Rhodes, İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu düzenlemesi ihtimaline yönelik soru üzerine, şunları kaydetti: "İsrail, kendi operasyonları ve askeri taktiklerine yönelik kararını kendisi verecektir. Bizim istediğimiz İsrail'in istediğinin aynısı ki, bu da Gazze'den gelen roket atışlarının son bulması. Eğer bu gerilimin azaltılması yoluyla başarılabilirse, kesinlikle ileriye yönelik olumlu bir adım olur. Bu çatışmaya neden olan faktörün Gazze'den gelen roketler olduğuna inanıyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkı olduğuna inanıyoruz ve İsrail, bu konuda kullanacağı taktikler konusunda kendi kararını verecektir."

 

ETİKETLER

obamaerdoğanisrailfilistingazzenetanyahufüzemursimısırasya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24