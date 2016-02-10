Obama'dan IŞİD'le mücadeleye 11 milyar dolar

ABD Başkanı Barack Obama'nın Kongre'ye gönderdiği 4,1 trilyon dolarlık rekor düzeydeki 2017 Bütçe Teklifi'nin içinde IŞİD'le mücadele edilmesine yönelik faaliyetler için 11 milyar dolarlık finansman ayırılmasını öngörüyor.

Radikal'in haberine göre; Beyaz Saray ve ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamalara göre, 2017 Bütçe Teklifi terör, iklim değişikliği, siber saldırılar ve kanserle mücadeleden temiz enerji yatırımlarına kadar birçok konuyu kapsıyor.

ABD’de uygulanan mali yıl gereğince 1 Ekim 2016 – 30 Eylül 2017 dönemini kapsayacak bütçe, ülkenin geleceğini garanti altına alacak girişimler için 4,1 trilyon dolarlık rekor harcama yapılmasını öngörüyor.

Obama'nın son bütçe planı

Obama’nın sekizinci ve son bütçe planı çerçevesinde, ABD Savunma Bakanlığına 582,7 milyar, Dışişleri Bakanlığına 50,1 milyar, Hazine Bakanlığına 13,3 milyar dolar ayrılması planlanıyor. Buna karşın, gelecek 10 yıla ilişkin bütçe açığını, vergi gelirlerinin artırılmasıyla 2,9 trilyon dolar azaltacağı savunuluyor.

Obama’nın 2017 mali yılına ilişkin bütçe planı, IŞİD’in yok edilmesine yönelik faaliyetler için 11 milyar dolarlık finansman ayırılmasını öngörüyor.

ABD Savunma ve Dışişleri bakanlıklarına aktarılacak 11 milyar doların, IŞİD’e karşı savaşan grupların eğitimi ve donatımı, örgütün finansman kaynaklarının kesilmesi, bölgesel partnerlerin güçlendirilmesi, çatışmalardan etkilenenlere yönelik insani yardım faaliyetleri ve Suriye'deki iç savaşa siyasi bir çözüm üretilebilmesi için kullanılması planlanıyor.

'Rusya'nın saldırgan tutumuna karşı' 4,3 milyar dolar

Bütçe teklifi, ayrıca "Rusya’nın saldırgan tutumuna" maruz kalan NATO müttefikleri ve Avrupa, Avrasya, Orta Asya’daki partner ülkelerin direncini artırmak amacıyla 4,3 milyar dolar harcanmasını içeriyor.

Finansmanla bölgedeki ülkelere siyasi, ekonomik ve askeri destek sağlanacağı bildirildi. Son yıllarda giderek artan siber saldırılar 2017 bütçesine de yansıdı.

Obama, bilgisayar korsanlarının hedefi olan federal kurumların güvenliklerinin güçlendirilmesi amacıyla, 19 milyar dolarlık finansman ayrılmasını talep ediyor.

Petrol vergisi

Bütçe teklifinde en dikkat çeken maddelerden bir başkası, ülkedeki petrol şirketlerine ürettikleri ve ithal ettikleri her varil petrol için 10 dolar vergi konulması oldu.

Buradan elde edilecek yaklaşık 320 milyar dolarlık gelirin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında temiz altyapı ve enerji yatırımları için kullanılacağı belirtiliyor.

Bütçe teklifinde, aynı zamanda şirketlere karbondioksit salınımlarını azaltması için 2 milyar dolarlık vergi teşviki sağlanmasına yönelik bir öneri de bulunuyor.

Kanserle mücadele

Obama, ayrıca bütçe çerçevesinde kanserin tedavisine yönelik araştırmalar için 1 milyar dolar finansman ayrılmasını istedi.

Buna ilaveten, bütçe ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne biyomedikal araştırma projeleri için 33,1 milyar dolar kaynak sağlanmasını öngörüyor.

Kongre’nin Cumhuriyetçi üyeleri, Obama’nın 4,1 trilyon dolarlık rekor bütçe talebini sert şekilde eleştirdi.



Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, bütçenin açıklanmasından dakikalar sonra yaptığı açıklamada, "Başkan Obama, görevini dengeli bir bütçe sunmadan bırakacak. Bu bir bütçeden daha çok, federal hükümetin, çalışkan Amerikalıların sırtından nasıl daha fazla büyütülebileceğine yönelik bir el kitabı" değerlendirmesini yaptı.

Ryan, ayrıca varil başına 10 dolarlık petrol vergisinin, petrolün Amerikalılara maliyetini artıracağını vurgulayarak, öneriye şiddetle karşı çıktı.

Eleştirilere yanıt

Başkan Barack Obama ise eleştirilere Beyaz Saray'da yaptığı kısa açıklamayla karşılık verdi. Son bütçe teklifinin ABD'nin güvenliğini ve refahını artıracağını belirten Obama, “Bugün açıkladığımız bütçe, Amerika’nın gelecek yıllardaki güvenliğini ve refahını artıracağına inandığım öncelikleri yansıtıyor. Bütçe teklifindeki öneriler, bizim zararımıza değil yararımıza olacak” ifadelerini kullandı.