ABD: Rusya'nın Suriye'deki eylemleri müzakereyi zorlaştırıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD yönetimine Suriye krizinin çözümü ve ateşkes konusunda yeni plan sunduklarını açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Rusya'nın Halep'te ve bölgenin geri kalanında yaptığı eylemler, masaya gelip ciddi bir müzakere yapmayı oldukça zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Radikal'in haberine göre; ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile Washington'da bir araya geldi. İki bakan toplantı öncesinde açıklamada bulundu.

Kerry, "Halep'te Rus hava saldırıları altındaki kuşatma devam ederken, Rusya'nın Suriye'deki siyasi geçiş süreci için ciddi olduğunu düşünüyor musunuz ve bu durum muhalifleri ikna etmeyi zorlaştırmıyor mu?" şeklindeki soru üzerine, "Elbette öyle. Rusya'nın Halep'te ve bölgenin geri kalanında şu anda yapmakta olduğu eylemler, masaya gelip ciddi bir müzakere yapmayı oldukça zorlaştırıyor" diye konuştu.

Bir kez daha Rusya'ya acil ateşkes ve kapsamlı insani yardım için çağrıda bulunduğunu ifade eden Kerry, Münih'te birkaç gün sonra gerçekleştirilecek toplantının bu konulardaki muhtemel gelişmeler için fikir vereceğini belirtti.

"Suriye'de yaşananlara kör değiliz. Rusya, muhalefetin ve diğer paydaşların masaya oturacağı bir ortamın oluşturulmasına katkı yapmak durumundadır" diyen Kerry, Halep'teki hava saldırılarına ve yaşanan son gelişmelere işaret ederek, bunun çok zorlaştığını kaydetti.

"MÜNİH'TEN ÜMİTLİYİZ"

Kerry, "Suriye'deki insani krizi sona erdirebilmek adına Münih'te yapılacak toplantından ümitliyiz. İnsanlar mülteci durumuna düşüyor, masum kadın ve çocuklar misket bombalarıyla öldürülüyor ve insanlar açlıktan hayatını kaybediyor" şeklinde konuştu.

Bu durumun bu şekilde devam edemeyeceğinin altını çizen Kerry, Suriyeli muhalifleri toplantıya çağıran ortaklardan biri olan Rusya'nın bu noktada asli bir sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.Görüşmede başta Suriye'deki gelişmeler ve Rusya'nın Halep saldırıları olmak üzere ABD ile Mısır arasındaki ikili ilişkiler ile DAEŞ'in Suriye veLibya'daki etkinliğinin ele alındığı bildirildi.