Obama'dan Irak'taki Türk askerlerine ilişkin açıklama



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Barack Obama, Irak Başbakanı Haydar Abadi ile telefonda görüştü. Liderler, Suudi Arabistan-İran gerilimi olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldılar. Obama-Abadi görüşmesinde Irak'taki Türk askerlerinin varlığına da değinildi.

Obama'nın, "Türkiye, Irak hükümetinin izin vermediği tüm askeri güçlerini ülkeden çekmesi gerekiyor" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Türkiye 150 asker ve 25 tank göndermişti

Türkiye aralık ayında Peşmergenin eğitimi amacıyla Musul'un yakınlarındaki Başika Kampı'nda bulunan Türk askeri birliğinin nöbet değişimi için yaklaşık 150 askerle 25 tank göndermişti. Irak yönetimi, bu adımın kendileriyle koordineli şekilde atılmadığı eleştirisinde bulunmuştu.

'Gerekirse savaşırız'

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi, "Eğer askeri yol dışında bir çözüm yoksa, o zaman bu çözümü benimseriz. Savaşmaya ve egemenliğimizle kaynaklarımızı savunmaya zorlanırsak, savaşmak zorunda olacağız" açıklamasını yapmıştı.

Arap Birliği de kınadı

Arap Birliği de Türkiye'nin Kuzey Irak'ta asker konuşlandırmasını kınamıştı. Bildirgede, Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığının "Arap dünyasının güvenliği açısından bir tehdit oluşturduğu" belirtilmişti.