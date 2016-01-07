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Dünya

Obama’dan ikinci çağrı: Türkiye, Irak’tan askerlerini çekmeli

Türkiye, Irak'ın Başika bölgesine 150 asker ve 25 tank yerleştirmişti

07 Ocak 2016 10:51

Irak Başbakanı Haydar el –İbadi ile telefonda görüşen ABD Başkanı Barack Obama,  Irak toprak bütünlüğünün korunması önemini vurgulayarak Türkiye’nin Irak’taki askerlerini geri çekmesi gerektiğini söyledi.

Iran Turkish Radio’nun (IRIB) haberine göre Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan, Obama ile İbadi'nin bugün yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Ramadi'de IŞİD terör örgütüne karşı elde ettiği başarı nedeniyle Obama'nın, İbadi'yi kutladığı belirtildi.

Obama'nın, IŞİD ile mücadelenin yoğunlaşarak devam edeceğini söylediği ve Irak ekonomisine ABD ile uluslararası ortaklarının desteğinin süreceği taahhüdünde bulunduğu kaydedilen açıklamada, iki liderin, bölgesel konuları da ele aldığı ifade edildi.

Bu görüşmede ayrıca Obama Irak toprak bütünlüğünün korunması zaruretini vurgulayarak Türkiye'den Irak'taki askerlerini geri çekmesi zaruretini tekrarladı.

 

 

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