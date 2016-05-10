Obama’dan Hiroşima’ya tarihi ziyaret

Beyaz Saray bugün, ABD Başkanı Barack Obama’nın ay sonunda gerçekleştireceği Japonya gezisinde Hiroşima’ya da gideceğini duyurdu. Başkan Obama, başkanlık görevi süresince Hiroşima’yı ziyaret eden ilk ABD başkanı olarak tarihe geçecek.

27 Mayıs’ta gerçekleşecek gezide Başkan Obama’ya Japonya Başbakanı Shinzo Abe eşlik edecek. İkili, İkinci Dünya Savaş’ında ABD’nin atom bombası attığı Hiroşima kentini birlikte ziyaret edecek.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Obama’nın uzun süredir dile getirdiği ‘nükleer silahların olmadığı bir dünyada barış ve güvenlik’ söylemini tekrarlayacağı belirtildi.



Obama özür dileyecek mi?



Obama’nın Hiroşima’yı ziyaret edecek olması beraberinde, “Japonya’dan özür mü dileyecek?” sorusunu da getirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest daha önce yaptığı bir açıklamada Başkan Obama’nın, Japon hükümetinin bir özrü hakettiğine inanmadığını ifade etmişti.



Kerry de ziyaret etmişti





Geçtiğimiz ay Japonya’ya giden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Hiroşima’yı ziyaret etmişti. Kerry, ABD tarihinde Hiroşima’ya giden en yetkili devlet adamı olmuştu.



Hiroşima ve Nagasaki saldırıları

ABD, İkinci Dünya Savaşı’nda İngiltere’ye karşı Almanya’nın yanında saf tutan Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası ile saldırmıştı. Saldırılarda toplam 129 bin kişi hayatını kaybetmişti. 6 ve 9 Ağustos’ta gerçekleşen saldırılar, 6 yıl süren İkinci Dünya Savaşı’na son noktayı koymuştu.