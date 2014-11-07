Obama'dan Hamaney'e çok gizli IŞİD mektubu

ABD Başkanı Barack Obama, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e Ekim ayında gizli bir mektup yazarak, Irak ve Suriye’de IŞİD militanlarına karşı savaştaki ortak çıkarlarından bahsettiği ortaya çıktı

Mektup hem IŞİD’le mücadelede destek almayı, hem de Hamaney’i nükleer anlaşmasına ikna etmeyi hedefliyor.

ABD’nin resmi yazışmalarına dair bilgisi olan kaynaklara göre, mektupta Obama’nın Hamaney’e, IŞİD konusundaki işbirliğinin büyük oranda İran’ın 24 Kasım’a kadar küresel güçlerle Tahran’ın nükleer programının geleceği konusunda geniş kapsamlı bir anlaşmaya varmasına bağlı olduğunu vurguladığını söylüyor.

wsj.com.tr'de yer alan haberi göre, Ekim ayında gönderilen mektup, Obama’nın İran’ın en güçlü siyasi ve dini liderine, 2009’da göreve gelmesinden bu yana yazdığı dördüncü mektup oldu.

Yazışma, Obama’nın İran’ı, IŞİD’e karşı askeri ve diplomatik mücadelede olumlu ya da olumsuz yönde, önemsediğini ortaya koyuyor.

Anlaşma ihtimali yarı yarıya



Obama ve kıdemli yönetim yetkilileri son günlerde iki ülkenin bu konuda anlaşmaya varmasının ihtimalini yarı yarıya görüyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, pazar günü Umman’da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile nükleer programı konusunda doğrudan müzakerelere başlayacak.

Kaynaklar, İran diplomasisinin hassaslığından ötürü Beyaz Saray’ın, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Ortadoğu’daki müttefiklerine Obama’nın Hamaney’e gönderdiği mektuptan bahsetmedi.

Söz konusu ülkelerin liderleri son haftalarda ABD’nin Tahran’la nükleer konusundaki görüşmelerdelki taleplerini büyük oranda yumuşatmaya hazırlandığına ilişkin endişelerini dile getirdi. Ortadoğu liderleri ABD’yi Tahran ile diplomatik ilişkilerini karanlıkta tutmakla suçladı.

ABD’nin kıdemli yetkilileri, The Wall Street Journal’ın Obama’nın Hamaney’e gönderdiği mektuba ilişkin sorularını yanıtlamayı reddetti.

Öte yandan Obama yönetiminin yetkilileri, son günlerde yabancı diplomatlar mektuba ilişkin soru sorduğunda, mektubun varlığını yalanlamadı.