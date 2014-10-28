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Dünya

ABD'liler Obama'dan memnun değil

ABD'de yaklaşan kritik ara seçimler öncesi yapılan anketler, Obama'ya olan güvenin geçtiğimiz aya göre düştüğünü gösteriyor

28 Ekim 2014 10:16

ABD'de bu ay yapılan bir ankete göre Amerikalıların yüzde 53'ü Başkan Barack Obama'nın vazifesini doğru bir şekilde yerine getiremediğini düşünüyor. Ankete katılan kişilere sorulan "Obama'nın başkanlığından memnun musunuz?" sorusuna halkın yüzde 45'i memnunum derken; yüzde 53 memnun değilim cevabını verdi. Eylül ayında bu oran yüzde 52 olarak gerçekleşmişti. Bununla birlikte halkın yüzde 52'si Obama'nın bir başkanda olması gereken kişilik ve liderlik özelliklerine sahip olduğunu düşünüyor.

Zaman'dan İhsan Denli'nin haberine göre anket, Amerikan halkının en büyük hayal kırıklığını Kongre'de yaşadığını gösteriyor. Kongre'den memnun olmayanların oranı yüzde 85 gibi rekor bir seviyede iken halkın sadece yüzde 13'ü Kongre'deki milletvekili ve senatörlerin görevlerini gerektiği şekilde yerine getirdiğini düşünüyor.

 

Demokratlar hala önde

 

Ankete göre kritik ara seçimler öncesi Obama yönetiminden duyulan hayal kırıklığına rağmen Demokratlar az bir farkla da olsa önde görünüyor. "Bugün seçim olsa hangi partinin adayına oy verirsiniz?" sorusuna halkın yüzde 47'si Demokrat Parti derken, yüzde 46'sı Cumhuriyetçi Parti'nin adayına oy vereceğini söylüyor.

Uzmanlar Demokrat Parti'deki düşüşe rağmen Cumhuriyetçi Parti'de dikkat çekici bir yükselme görülmemesinin sebebini, Demokrat Parti tarafından Kongre'ye sunulan hemen hemen tüm tekliflere Cumhuriyetçilerin olumsuz bakması olarak görüyor.

ORC International araştırma şirketi ve CNN işbirliği ile yapılan anket 24-26 Ekim tarihleri arasında 1,018 yetişkin Amerikalıyla görüşülerek gerçekleştirildi. Telefon yoluyla yapılan anketin, yüzde 3'lük sapma payı olduğu ifade edildi.

ABD'de 4 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimlerde Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamı ve üst kanadı Senato'nun 100 üyesinin 33'ü belirlenecek.

 

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