Obama'dan giderayak şaşırtan karar; Wikileaks'e belge sızdırmaktan tutuklanan Manning'e ceza indirimi

ABD Başkanı Barack Obama, Wikileaks'e belge sızdırdığı için hapiste olan Chelsea Manning'in cezasını 7 yıla indirdi.

Obama'nın başkanlığının son günlerinde gelen bu hamlenin ardından 29 yaşındaki Manning 2045 yılı yerine 17 Mayıs'ta tahliye edilecek.

ABD ordusuna mensup Manning'in 2010'da ABD'ye ait gizli belgeleri Wikileaks'e sızdırması ABD tarihinin en büyük sızıntılarından biri olmuş, Manning 2013 yılında 35 yıl cezaya çarptırılmıştı.

Hapse girmeden önce Bradley olan adını hapiste geçirdiği cinsiyet değişikliğinden sonra Chelsea olarak değiştiren Manning, Kansas'ta tutulduğu erkek hapishanesinde iki kere intihara kalkışmış, bir kere de açlık grevine girmişti.

Obama, başkanlığı boyunca 209 kişinin cezasını indirirken 64 kişiyi de affetti.

Manning'in davası ABD kamuoyunu ikiye bölmüş, halkın bir kısmı Manning'i vatan haini olarak görürken diğer kısmı ise ordunun yanlışlarını ifşa ettiğini söyleyerek serbest bırakılmasını talep etmişti.

Tahliyenin ardından Manning'in avukatı David Coombs, Barack Obama'ya teşekkür ederken Manning adına kurulan vakıftan Ciaron O'Reilly, "Birleşmiş Milletler'in yasadışı ilan ettiği bir savaşta işlenen suçları ifşa eden Manning'in hiç hapse girmemiş olması gerektiğini" söyledi.

Manning'in sızdırdığı 700 binden fazla gizli belge içinde ABD helikopterlerinin Iraklı sivilleri öldürdüğü görüntüler de vardı.

Sızdırılan belgeleri yayınlayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange daha önce Manning'in affedilmesi durumunda, İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarak yargılanmayı kabul edeceğini söylemişti.

Assange, Twitter hesabından Manning'in tahliyesini kutlarken önceki sözüne dair bir açıklama yapmadı.

Chelsea Manning'in serbest bırakılması için 100 binden fazla imza toplanmıştı.

ABD'den belge sızdıran bir diğer kişi olan Edward Snowden'ın affedilmesi için ise 1 milyondan fazla imza toplandı.

Ancak Obama eski CIA mensubu Edward Snowden'ı affedemeyeceğini, ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınan Snowden'ın mahkeme karşısına çıkıp yargılanmadığı için affın mümkün olmadığını söylemişti.

Snowden'ın ülkeye dönmesi durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyor.

ABD başkanları hükümlülerin cezalarına yönelik iki adım atabiliyor.

Bunlardan biri, Manning'e de uygulanan ceza indirimi.

Bu durumda hükümlü serbest kalırken, aldığı cezadan ötürü maruz kalacağı silah alma yasağı gibi bazı engeller devam ediyor.

Diğeri ise af. Bir hükümlü affedildiği durumda bu engeller de kaldırılıyor.