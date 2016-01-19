Obama'dan Erdoğan'a Sultanahmet ve Çınar saldırıları için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya ziyareti esnasında, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Obama, İstanbul ve Diyarbakır’da meydana gelen terör saldırılarını kınadıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsında tüm Türkiye’ye taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ABD Başkanı Obama’ya terör saldırıları nedeniyle gösterdiği dayanışma ve taziye dileklerinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi. Görüşmede, iki liderin başta IŞİD ve PKK olmak üzere terörün her türüne karşı mücadelede işbirliğini sürdürme konusundaki kararlılıklarını vurguladıkları öğrenildi.

Konuşma sırasında, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Cumartesi günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti vesilesiyle terörle mücadele de dahil olmak üzere çeşitli konuların ayrıntılı olarak ele alınacağına değinildiği kaydedildi.