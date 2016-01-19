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Sultanahmet’te hayatını kaybeden Almanların yakınlarına Kemer’de ömür boyu tatil!

Kemer Belediye Başkanı: Acıları dindirmek için böyle bir fikir ortaya koyduk

19 Ocak 2016 14:35

Antalya'nın Kemer İlçesi Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Gül, İstanbul Sultanahmet'teki saldırıda ölen 10 Alman birinci derece yakınlarına ömür boyu tatil için Konsolosluk nezdinde girişimlere başladıklarını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Levent Yenigün’ün haberine göre, İstanbul'un tarihi mekanlarından Sultanahmet'te 12 Ocak'ta düzenlenen intihar saldırısında 10 Alman turist öldü, 15 kişi de yaralandı. Kemer Belediyesi, saldırıda ölen Alman turistlerin birinci derece yakınlarına ömür boyu tatil için girişim başlattı. Belediye Başkanı Mustafa Gül, Almanya'nın Antalya Konsolosluğu'na yazı göndererek ailelere ömür boyu tatil sözü verdiklerini söyledi. Başkan Gül, şöyle dedi:

"Bu benim belediye başkanı olduğum sürece devam edecek. Ama bu koltuğa kim oturursa otursun bu duyarlılık içersinde olacaklarını düşünüyoruz. Oradan gelecek olanlara ev sahipliği yapmak, acılarını bir an olsun dindirebilmek için böyle bir fikir ortaya koyduk. Antalya Konsolosluğu'ndan da hemen dönüş yapıldı. 29 Ocak tarihinde kendileriyle bir görüşme yapacağız. Bunu büyükelçilikle de paylaşıp, onlara maddi bir şey veremeyiz ama manevi olarak destek olabilirsek, Kemer Belediye

Konsolosluktan ailelerin adreslerini alacaklarını ve Almanya'da düzenlenecek turizm fuarına gittiklerinde onları ziyaret edeceklerini vurgulayan Başkan Gül, şöyle dedi:

"Sultanahmet'te hayatını kaybedenlerin evlerine kadar gidip ailelerini bizzat ziyaret etmek büyük bir manevi katkı olacaktır. Bunu da Kemer gibi bir turizm kentinin belediye başkanı olarak yapmak bizim görevimiz diye düşünüyorum. Bazı otelci arkadaşlarımla bunu paylaştım ve onlar da 'Mutlaka biz de gelelim sizinle başkanım' dediler. Yeter ki adreslerini tespit edelim gidip evlerine kadar ziyaretimizi yapacağız."

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