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15 Temmuz Darbe Girişimi

Obama'dan Erdoğan'a 'darbe' telefonu: Her türlü desteği vermeye hazırız

ABD Başkanı Obama, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

19 Temmuz 2016 23:33

ABD Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Fethullah Gülen'in iadesinin de konuşulduğu öğrenildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın Erdoğan'a, darbe girişimiyle ilgili ABD'nin her türlü desteği vereceğini söyledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama'dan, 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu Fethullah Gülen'in iade durumunun da konuşulduğu öğrenildi.

Ayrıca, Obama'nın Erdoğan'a, yürütülen soruşturmada "demokratik değerlere saygılı olun" mesajını ilettiği ifade edildi.

 

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