-Obama'dan Erdoğan'a başsağlığı dileği CANNES (A.A) - 04.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasında yapılan görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alındı. Alınan bilgiye göre, Obama ile Erdoğan görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel konular ve Van'da meydana gelen deprem ele alındı. Deprem nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunan Obama'nın, ''Felaketzedelere yardım konusunda üzerlerine düşeni yerine getirmeye hazır olduklarını'' ifade ettiği öğrenildi. Görüşmede, Suriye'de meydana gelen gelişmeler de değerlendirildi. Obama'nın, ayrıca bir süre önce annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı nedeniyle Başbakan Erdoğan'a başsağlığı dileğini yinelediği belirtildi.