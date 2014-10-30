Obama'dan Ebola itirafı

ABD Başkanı Barack Obama, Batı Afrika’daki Ebola salgını durdurulana kadar ABD’de de salgın vakalarının önüne geçilemeyeceğini söyledi.

ABD’nin Ebola ile mücadele etmeye devam etmesi gerektiğini vurgulayan Obama, “Kendimizi sımsıkı bir şekilde bundan soyutlayamayız” dedi.



Obama, Ebola ile mücadele için gönüllü olarak Batı Afrika’ya giden ve gitmeye hazırlanan sağlık çalışanları ile Beyaz Saray’da bir basın toplantısı düzenledi. Başta New York ve New Jersey olmak üzere Beyaz Saray yönetiminin tavsiyesinin aksine Batı Afrika’dan gelen sağlık personellerinin bir süre karantinada tutulacağını duyuran eyaletlere göndermede bulunan Obama, “Eve döndüklerinde uygun bir şekilde davranılmasını hak ediyorlar. Birer kahraman gibi muamale görmeyi hak ediyorlar.” dedi.



Ebola’nın dünyada var olduğu sürece ABD’nin de bu tehlike ile karşı karşıya olacağına dikkat çeken Obama, “Hiç kimse Amerika veye başka bir yerde başka vakaların rastlanmayacağını garanti edemez. Salgının önlenmesi ve Amerika’nın korunması için bunun kaynağına gitmeliyiz” dedi. ABD olarak kendilerini bu problemden soyutlayamacaklarını kaydeden Obama, Amerikan halkını korumanın en iyi yolunun salgını kaynağında durdurmak olduğunu dile getirdi.



Obama, göreve seçilen 69 sağlık personelinin hiçbirinin bu sorumluluktan kaçmadığına dikkat çekti. Halkın endişelerini bildiğini bununla birlikte sağlık çalışanlarının cesaretlerinin kırılmamasına özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Obama, “Onların cesaretlerini kıramayız. Onları cesaretlendirmeli ve alkışlamalıyız.” dedi.



Amerikan halkının bazı şeylerden fedakarlık etmesi gerektiği hallerde dahi rağmen sorumluluktan kaçmayacağını ifade eden Obama, “Amerika hiçbir zaman korku ile bağdaştırılmadı. Başkaları yapmıyor ve yapamıyorken biz zorluklar ile mücadelede cesaret, tutku, umut, diğergamlık, fedakarlık ve gönüllülük ile tanımlandık.” dedi. Obama, kendi emniyetini muhtaçlara yardım etmek için riske atan sıradan Amerikalıların daha güzel bir dünya inşa edilmesi adına tüm dünyadaki insanlara ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.