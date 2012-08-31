Obama'dan Eastwood'a: O koltuk dolu

ABD'de Cumhuriyetçi Parti kongresinin sürpriz konuğu ünlü Hollywood yıldızı Clint Eastwood oldu. Eastwood'un "Obama oturuyormuş gibi boş bir sandalye"yle konuşması Cumhuriyetçi partililer tarafından büyük alkış aldı. Obama'dan cevap Twitter üzerinden geldi: "Bu koltuk dolu."

Mitt Romney'nin resmi olarak başkan adayı gösterildiği Cumhuriyetçi Parti'nin kongresinde sürpriz konuk ünlü Hollywood yıldızı Clint Eastwood oldu. Kongre öncesi, Cumhuriyetçi Parti taraftarları arasında çok önemli bir sürpriz konuk olacağı dedikodusu yayıldı. Ancak sürpriz konuğun ismi sonuna kadar sır gibi saklandı.

Cumhuriyetçi Parti kongresi başladıktan sonra 6 Kasım'daki seçimlerde ABD Başkanı Barack Obama'ya karşı yarışacak başkan adayı Mitt Romney'nin konuşmasından yarım saat önce sürpriz konuk 82 yaşındaki Clint Eastwood sahneye çıktı. Partililer, Eastwood'u dakikalarca ayakta alkışladı. Ünlü aktör Clint Eastwood, "Alkışlarınızı biraz da Mitt Romney'ye saklayın" diyerek sözlerine başladı.

Boş koltukla diyalog

Önceden bir konuşma metni hazırlamayan Clint Eastwood'un hemen yanı başında bir sandalye duruyordu. Eastwood, partilileri bir kenara bırakarak, sandalye ile konuşmaya başladı. Boş sandalyede ABD Başkanı Barack Obama oturuyormuş gibi, sorular yönelten ve eleştirilerde bulunan Clint Eastwood'un bu mizanseni, Cumhuriyetçi Partililer tarafından büyük alkış aldı.

Vaadler yerine getirilşmedi

Boş sandalye ile diyaloga giren Eastwood, Obama'nın Guantanamo üssünü kapatacağı sözünü vermesine rağmen bunu yerine getirmediğini söyledi. Obama'nın ekonomiyi düzelteceği sözünü verdiğini ancak bunu da yerine getirmediğini iddia eden Clint Eastwood, boş sandalyeye, "Afganistan'daki savaşı sürdürmek de senin için sorun olmadı. Rusya'nın 10 yıl orada ne yaptığını araştırma gereği bile duymadın" sözleriyle savaşı eleştirdi. Obama'nın çevre politikalarına da eleştiride bulunan Eastwood, "Çevre dostusun ama ülkenin her tarafına uçakla gidiyorsun" dedi.

'Bu ülke bizim'

Boş sandalyeyle konuşmasını bitiren Clint Eastwood, Cumhuriyetçi Parti taraftarlarına dönerek, "Eğer birisi işini iyi yapmazsa, onu dışarı atmak zorundayız" dedikten sonra, "Bu ülke bizim" sloganını attı.

Ünlü aktör Clint Eastwood, "boş sandalye"yle konuşmasını sürdürürken Cumhuriyetçi Parti taraftarları onu hiç rahatsız etmedi. Konuşması sona erdikten sonra, Eastwood yine ayakta alkışlandı.

'Bu koltuk dolu'

Clint Eastwood'un "boş sandalye" mizansenine ABD Başkanı Baracak Obama, sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden cevap verdi. Beyaz Saray'da makam koltuğuna oturduğu bir fotoğrafı yayınlayan Obama, "Bu koltuk dolu" mesajını yazdı. Obama'nın seçim kampanyasını yürüten David Axelrod da, Twitter'da şu mesajı yazdı: "Bu saçmalık da ne oluyor?" dedi.