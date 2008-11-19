Obama'dan 'çevre' sözü

ABD'nin yeni Başkanı Barack Obama, Washington yönetiminin, başkanlığında ülkesinde ve dünyada iklim değişikliğiyle mücadele konusunda liderlik rolü üstleneceği sözünü verdi.



Obama, Los Angeles'da iki gün süren Küresel İklim Zirvesi'ne katılan valilere yönelik video mesajında, "Başkanlığım, Amerika'nın iklim değişikliğikonusundaki liderliğinde yeni bir sayfaya damgasını vuracak" dedi.



Barack Obama, 4 dakika süren konuşmasında, atmosferde sera etkisi yaratan gazların kesilmesi için emisyon ticareti yaklaşımına desteğini yineleyerek, başkanlığı sırasında, emisyon oranlarını 2020 yılına kadar 1990'daki seviyelere indirmek ve 2050 yılına kadar da yüzde 80 oranında azaltmak için yıllık hedefler belirleyeceğini kaydetti.



Yeni ABD Başkanı ayrıca temiz enerji yolunda özel sektörün çabalarını desteklemek için her yıl 15 milyar dolar yatırım yapma yönündeki önerisiniy eniden dile getirdi.



Obama, "Size söz veriyorum: Başkan olduğumda, temiz enerjiyi teşvik etmekisteyen herhangi bir valinin, Beyaz Saray'da bir ortağı, temiz enerjiye yatırımyapmak isteyen herhangi bir şirketin, Washington'da bir dostu ve iklimdeğişikliğiyle mücadele davasına katılmak isteyen herhangi bir ülkenin ABD'de birmüttefiki olacak" diye konuştu.



Konuyla ilgili olarak Polonya'da gelecek ay yapılacak BM konferansına katılamayacağını belirten Obama, konferansa katılacak Kongre üyelerinden kendisine rapor vermelerini istediğini söyledi. ABD Başkanı George Bush, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda başarısız olduğu konusunda eleştiriliyor.