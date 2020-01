Obama'dan Bill Clinton'a 'başkan' göndermesi

ABD başkanlığında geçen 6 yılın ardından Twitter hesabı açan ve ilk twiti 190 bin RT alan Barack Obama'ya, eski başkanlardan Bill Clinton 'POTUS' rumuzunu sordu. Obama da, başkan eşi olma ihtimali yüksek olan Clinton'a 'FLOTUS' göndermesi yaptı.

ABD Başkanı Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ifadesinin (President of the United States) kısaltılması POTUS rumuzlu Twitter hesabını açtı.

Obama, başkanlıkta geçen 6 yılın ardından @Potus hesabını açtığını attığı twit ile duyururken, başkanın yeni adresi kısa zamanda 1 milyon 300 bin kişi tarafından takibe alındı.

Obama'nın ilk twiti 190 bin RT alarak Twitter tarihinin en çok RT alan paylaşımı arasına girdi.

Clinton'dan mesaj ve yanıt

Öte yandan, Obama'nın ''POTUS'' adını kullanması, hesabın, Obama'nın görevinin sona ermesinin ardından ne olacağı merakını uyandırdı.

Zira eski başkan Bill Clinton, Twitter üzerinden Obama'ya, POTUS rumuzuna atfen "Twitter'a hoş geldin POTUS! Bu kullanıcı adı ofiste mi kalacak?" sorusunu yöneltti.

Obama da yanıtında, Clinton'a iyi bir soru yönelttiğini belirterek, POTUS hesabının Beyaz Saray'ın kontrolünde olacağını kaydetti. Obama yanıtına ayrıca, "FLOTUS ile ilgilenen birini biliyor musun?" diyerek Bill Clinton'a takıldı.

FLOTUS (First Lady of the United States), ABD Başkanı'nın eşinin Twitter'da kullandığı resmi hesap ve şu anda Michelle Obama tarafından kullanılıyor.

Bill Clinton'ın eşi eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise 2016 yılında yapılacak seçimlerde başkanlığın güçlü adayı olarak gösteriliyor. Hillary Clinton, Demokratların adayı olarak seçime girip kazanması halinde ABD'nin ilk kadın başkanı, Bill Clinton da ABD Başkanı'nın eşi olacak.

Bunun farkında olan Obama'nın da, "FLOTUS ile ilgilenen birini biliyor musun?" sorusuyla Clinton'a takılması dikkati çekti.